自然系照明:從天注入光、讓人感到平和的住家

室內的自然光充足與否，對一個家來說是異常重要的。光線不僅能在視覺上讓人感到明亮，也可以使居住的人心情更為愉悅輕快。

但是在狹小的城市中，要如何能夠被房子包夾，還能殺出一條生路，享有完美的自然光，那便考驗著設計師的功力。

今天的點子簿所要介紹的專案，便是建築達人諸江一紀建築設計事務所的作品，他們規劃出露臺以及天窗，進而注入大量的自然光。除此之外，設計師們更著重於通風，讓這個位在名古屋市的住宅讓人感到明亮且暢快。