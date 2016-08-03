自然系照明:從天注入光、讓人感到平和的住家

室內的自然光充足與否，對一個家來說是異常重要的。光線不僅能在視覺上讓人感到明亮，也可以使居住的人心情更為愉悅輕快。
但是在狹小的城市中，要如何能夠被房子包夾，還能殺出一條生路，享有完美的自然光，那便考驗著設計師的功力。
今天的點子簿所要介紹的專案，便是建築達人諸江一紀建築設計事務所的作品，他們規劃出露臺以及天窗，進而注入大量的自然光。除此之外，設計師們更著重於通風，讓這個位在名古屋市的住宅讓人感到明亮且暢快。
在這個長 25 米，寬 5.5 米的建築中，你並無法直接窺視到入口，或是屋裡的動態。往外延伸的二樓，形成一個小型的戶外庭院。在此搭上簡單的和風造景，便帶來自然的風味。庭院的背後則是可以容納兩台車的停車場。
通往房間的中庭空間，算是這個住宅充分自然光的重要據點。雖然目前房子的旁邊沒有其他住宅或大樓，但是設計師未雨綢繆，設計了能夠從上方注入光線的天窗，並且能讓光線蔓延到生活空間的各個角落。萬一有一天住家旁興建了其他建築，也不用擔心室內缺乏光線。
客廳兼餐廳與廚房的二樓空間，一片的白讓人感到平和。從上注入的自然光則是天然的加溫器。由於考慮到白色的主色調也許在晚上會略感冰冷，一旁的木材火爐可以提供溫度與炙熱的光線。而當屋主入住後，白色的主調也非常能適應各種不同風格的裝潢，因此生活空間充滿各種可能性。
垂掛在天花板上的吊扇能夠幫助通風，保持室內的涼爽。圍繞中庭的玻璃欄杆讓家人可以身處不同空間，依然可以不上下樓就查看彼此的情形。
在這個三層樓的建築中，抽風的煙道可以在未來改造成電梯，以便家中的老人行動。這個建築最美好的設計便是其交錯的樓層，開放式的設計讓全家人即使待在不同的樓面，也能感受到彼此的陪伴。
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