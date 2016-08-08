老屋翻新：霉菌屋化身清新美宅

我們已經看過不少老屋翻新的驚人傑作，但是由 Auraprojekt 的設計師們完成的這個翻新專案，絕對還是會讓你驚呼不已。

不過要先提醒你，這次的專案改造前的畫面令人觸目驚心，你千萬可別落荒而逃。從潮濕驚悚轉變成美觀典雅的住家，你一定能得到不少裝潢設計的靈感。