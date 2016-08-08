老屋翻新：霉菌屋化身清新美宅

我們已經看過不少老屋翻新的驚人傑作，但是由 Auraprojekt 的設計師們完成的這個翻新專案，絕對還是會讓你驚呼不已。
不過要先提醒你，這次的專案改造前的畫面令人觸目驚心，你千萬可別落荒而逃。從潮濕驚悚轉變成美觀典雅的住家，你一定能得到不少裝潢設計的靈感。
想像你買了一個房子，而這是它的浴室，你八成很想要退款，或者盡可能逃得遠遠地！
暴露出來的水管、搖搖欲墜的牆壁，還有骯髒的套件，簡直就是惡夢一場。
這驚人的變身，想必任何人看了都會發出驚嘆！之前這裡的印象讓人反胃，但是現在，你大概會想站在這裡，深深地吸上一口氣，享受涼爽清新的氛圍。
耀眼的白色設計，讓這個浴室潮濕的前身，成為一個遙遠的記憶。全新的視覺觀感，讓人可以每天充滿喜悅地使用這個空間。天窗的設計更是神奇地將光線溫和地引入室內，空間也變得更加迷人。
這個房間看來好像是使用別人丟掉的舊傢俱，以及廉價油漆所建成的。住在這裡，感覺令人沮喪，更無法想像坐下來，在這裡享受一頓晚餐。
過時的老傢俱，褪舊的牆色，貧乏的室內設計，使得這個空間充滿了壓迫感，讓人想逃之夭夭！
這個極大的轉變令人難以置信！
設計師將客廳和餐廳打通，規劃成一個開放式空間。房間大幅擴展之後，再運用現代感的傢俱，包括燈飾、桌椅，以及木質的地板，讓這個空間看來煥然一新！白色系、舒適大方的沙發，更是空間裡亮眼的主角。
我們剛剛看了新穎開放的空間，現在要回來參觀這個令人崩潰的廚房。說真的，你能承受這麼沈重的打擊嗎？廚房裡單調的配色，簡直令人絕望。老式的烹飪器皿、破舊的櫥櫃，以及櫃上的舖布都令人感到眼皮好沈重。
現在，這才是我們稱之為現代廚房的裝備。白色的牆壁、天然的木材，加上裸露的紅磚，如此完美的空間會讓你特別樂意下廚做飯，而不會擔心衛生問題。裡面還裝置了更多的儲物空間，功能性大大提升。
看過這些改造前後的對比照片，你一定很驚訝如此戲劇性的轉變。如果你懷疑自己所見，不妨再重頭看一遍它們的前世與今生！
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