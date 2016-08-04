藍色夢境: 離天堂最近的地中海亮白住宅

建築專家們 Spainville Inmobiliaria 在西班牙的白色海岸打造了一個最接近天堂的樂園。致力於設計以及推出符合屋主要求與期待的夢想之家的他們，在西班牙的這個黃金區域建造了一個獨特且能享受海天一色的美景的家。

這個住宅與良好的天然環境互動，簡約純粹，以白為基調的設計讓人可以寧靜地盡享唯美的景色。這是一個可以讓身心靈完全放鬆，並且繼續前進的家。

現在就讓我們踏上接近天堂的路上吧。