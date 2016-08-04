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老屋翻新:廢棄農舍蛻變為雅緻美宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Renovatie sfeervolle woonboerderij met behoud van oude houten spanten, strakke witte kern met woonkeuken en studie en lamellenzonwering boven extra hoge houten puien, Joep van Os Architectenbureau Joep van Os Architectenbureau
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如果你正在思索設計一個質樸卻又時尚的居家空間的話，舊農舍非常有改造的潛力。今天的點子簿介紹的作品是將一個破舊不堪用的農舍，改造成時尚卻又不失田園風味的鄉村住宅，可以為苦惱的你帶來許多設計靈感。

建築師事務所 JOEP VAN OS ARCHITECTENBUREAU 一手操刀的這個改造專案，不僅反映出歐洲鄉村悠閒的魅力，也展示了現代設計與裝飾的舒適與功能性。

事不宜遲，現在就快來見識一下老舊農舍浴火重生的過程!

改造前:牛羊都不想住在這!

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正如你親眼見到的，改造前的農舍幾乎就是一堆瓦礫，地面的情形令人感到驚嚇，任何人都能在此感受到時間的殘酷摧殘。支撐農舍的木頭樑柱看起來雖不至於搖搖欲墜，但需要許多的修整。

改造前:小窗戶是大問題

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磚牆的情況呢，好吧，也許不是太差，但可以見到已經有相當磨損程度，絕對需要大規模的整修。至於農舍的窗戶過小，需要重新設計，才能引進充足的自然光。

改造後:難以置信!

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改造後的農舍那煥然一新的面貌讓人嚇得合不攏嘴，但是仔細一看，依舊能見到設計師保留了農舍原有的素材。木頭的樑柱被完整地保留下來，並且保留其原始的面貌，更貼近自然的風情。現代風的大面積玻璃窗與別緻的家具，讓改造後的家享有優良採光，溫馨又時尚。

改造後:夢想中的廚房

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由於設計師想要保留空間的開放感，因此用不同的顏色分隔生活角落。暗色系的廚房系統櫃與流理台功能性強，略帶陽剛感的風格也為這個偏向溫馨柔和的家中帶來一絲個性。

改造後:簡單最棒!

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一個舒適的家中，一定要有足夠的收納空間，並且提供完善的便利性。你可以看到，這個家的木頭樑柱像是真正的樹幹一樣框起了整個家，而白色的收納櫃提供了完美的收納空間，與木頭樑柱搭配起來十分契合，散發溫暖。

改造後:寬敞的浴室

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寬敞的浴室是每個喜歡沐浴時間的人都會夢想擁有的空間。設計師利用屋頂的斜度，設計收納衣服的儲藏櫃，讓整體感十分遼闊。你也可以看到木頭樑柱依然在此大展鋒頭，像是裝飾品一樣的框出了浴室的輪廓。

這個充滿自然色調與味道，卻又能滿足現代人生活所需的家，確實是難得一見的夢想之家。

想要呼吸更多自然的味道，你可以看看:當日系遇見北歐: 純白的原木城堡

自然系照明:從天注入光、讓人感到平和的住家
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