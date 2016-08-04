老屋翻新:廢棄農舍蛻變為雅緻美宅

如果你正在思索設計一個質樸卻又時尚的居家空間的話，舊農舍非常有改造的潛力。今天的點子簿介紹的作品是將一個破舊不堪用的農舍，改造成時尚卻又不失田園風味的鄉村住宅，可以為苦惱的你帶來許多設計靈感。

建築師事務所 JOEP VAN OS ARCHITECTENBUREAU 一手操刀的這個改造專案，不僅反映出歐洲鄉村悠閒的魅力，也展示了現代設計與裝飾的舒適與功能性。

事不宜遲，現在就快來見識一下老舊農舍浴火重生的過程!