老屋翻新:廢棄農舍蛻變為雅緻美宅

如果你正在思索設計一個質樸卻又時尚的居家空間的話，舊農舍非常有改造的潛力。今天的點子簿介紹的作品是將一個破舊不堪用的農舍，改造成時尚卻又不失田園風味的鄉村住宅，可以為苦惱的你帶來許多設計靈感。
建築師事務所 JOEP VAN OS ARCHITECTENBUREAU 一手操刀的這個改造專案，不僅反映出歐洲鄉村悠閒的魅力，也展示了現代設計與裝飾的舒適與功能性。
事不宜遲，現在就快來見識一下老舊農舍浴火重生的過程!
正如你親眼見到的，改造前的農舍幾乎就是一堆瓦礫，地面的情形令人感到驚嚇，任何人都能在此感受到時間的殘酷摧殘。支撐農舍的木頭樑柱看起來雖不至於搖搖欲墜，但需要許多的修整。
磚牆的情況呢，好吧，也許不是太差，但可以見到已經有相當磨損程度，絕對需要大規模的整修。至於農舍的窗戶過小，需要重新設計，才能引進充足的自然光。
改造後的農舍那煥然一新的面貌讓人嚇得合不攏嘴，但是仔細一看，依舊能見到設計師保留了農舍原有的素材。木頭的樑柱被完整地保留下來，並且保留其原始的面貌，更貼近自然的風情。現代風的大面積玻璃窗與別緻的家具，讓改造後的家享有優良採光，溫馨又時尚。
由於設計師想要保留空間的開放感，因此用不同的顏色分隔生活角落。暗色系的廚房系統櫃與流理台功能性強，略帶陽剛感的風格也為這個偏向溫馨柔和的家中帶來一絲個性。
一個舒適的家中，一定要有足夠的收納空間，並且提供完善的便利性。你可以看到，這個家的木頭樑柱像是真正的樹幹一樣框起了整個家，而白色的收納櫃提供了完美的收納空間，與木頭樑柱搭配起來十分契合，散發溫暖。
寬敞的浴室是每個喜歡沐浴時間的人都會夢想擁有的空間。設計師利用屋頂的斜度，設計收納衣服的儲藏櫃，讓整體感十分遼闊。你也可以看到木頭樑柱依然在此大展鋒頭，像是裝飾品一樣的框出了浴室的輪廓。
這個充滿自然色調與味道，卻又能滿足現代人生活所需的家，確實是難得一見的夢想之家。
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