5 個狹小建地上的特色住宅

建地的面積是死的，人的腦袋是靈活的。再怎麼狹小的建地，也能在建築師創意的規劃下，闖出一片寬敞的天。

今天的點子簿要介紹 5 個興建在狹小建地上的特色住宅，也許你可以從中吸取經驗，為自己打造一個在夾縫中求生存的家。