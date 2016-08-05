5 個狹小建地上的特色住宅

建地的面積是死的，人的腦袋是靈活的。再怎麼狹小的建地，也能在建築師創意的規劃下，闖出一片寬敞的天。
今天的點子簿要介紹 5 個興建在狹小建地上的特色住宅，也許你可以從中吸取經驗，為自己打造一個在夾縫中求生存的家。
這個住宅的建地僅有 61 平方米，身兼辦公與住家的這個建築特殊的線條吸引了路人的無限注目禮。銳利的外觀是以鍍鋁鋅這個建材完成的，現代感十足的三角形體看起來非常有立體感，一點也不僵硬。建築師事務所杉浦辦事處利用錯層的方式，打造了舒適的內部空間，並且從樓頂注入光線，讓自然光在室內蔓延。
來自 FUJIHARA ARCHITECTS 的達人們是建造這個極簡住宅的幕後功臣。在這個被公寓包夾的住宅區中，建築師規劃了一個離馬路很近，但卻依然能享有私密性的家。斜三角的屋頂十分地簡約美觀，使用混凝土的建材，更能讓屋內保持涼爽。大面積的窗戶，也能確保屋主住在在房屋林立的位置，依然能過著陽光普照的自在生活。
寬 4 米，深 11.5 米的這個住宅在被較高的公寓圍繞著的情況下，要如何能夠享有良好的採光，便是建築師最大的挑戰。而屋主是有兩個小孩的一對夫妻，因此建築師的第二大挑戰便是為這個小家庭爭取更多的面積。石井秀樹建築設計事務所開了天窗，從屋頂注入光線，然後將空間分為三個區塊，讓每位家庭成員都能盡可能地擁有自己的角落。
這個從正面看來似乎很狹小的住宅，其實約有 105 平方米。向山建築設計事務所精心地在二與三樓的空間規劃了一個平台，不僅能讓家人更方便互動，還能引光入室。建築師確保了窗戶的面向能夠避免鄰居的視線，也讓屋主一家人能夠自由自在地生活。
這個在外觀上深具衝擊力，一邊面河，一邊面馬路的家對於建築師來說是一大挑戰。KOTA MIZUISHI / MIZUISHI ARCHITECT ATELIER 必須利用三角的建地，規劃出一個舒適的居家空間。建築師在迎河面開了大窗，讓屋主能夠隨時欣賞窗外的潺潺河水。建築師沒有向三角形的建地妥協，反而利用這個特殊的形狀，設置不同生活空間。這樣聰明的設計法，值得所有正在為狹小面積而傷腦筋的屋主參考。
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