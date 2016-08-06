日系極簡住宅：靜下心，感受禪意

瞧瞧這像藝術品般的樓梯，那交錯的設計，以及黑色扶手與白色牆面的完美對比，搭上一點綠意，讓人視覺與心靈感受都舒適自在。極簡風格偶爾會讓人感到寒冷，因此在家具以及家飾品的選擇上就異常重要。如果是客廳的空間，切記要選擇設計以及色調較柔和的沙發。