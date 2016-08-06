日系極簡住宅：靜下心，感受禪意

人生有太多紛擾，不管是外在或是內心，似乎總是無法停止奔走。今天的點子簿要帶你回歸純樸，帶你欣賞日系極簡風的建築專案。由建築達人株式会社細川建築デザイン一手規劃的這個極簡風的住宅中，飄散著濃厚的禪風，似乎讓置身其中的人，能夠自在地找到真正的平靜。
現在就讓我們放下雜念，欣賞這個建築專案。
從外觀看來，你應該已經可以感受到這個住宅主打的簡約風格。白色的主色調以及俐落的線條，似乎可以在多年後，還能依舊不退流行。
進到客廳後，你可以看到設計師利用不同的建材，區隔家裡的生活空間。適合全家以及造訪的客人們互動的客廳使用貼近人與自然的溫度的木頭地板，餐廳的部分則使用灰色的磁磚地板，一路延伸到室外的區域。由於餐廳與戶外的空間的地板材質相同，因此可以消除室內與戶外的隔離感。你可以透過大面積的落地窗看到戶外的和風造景，以及灑下的陽光。
瞧瞧這像藝術品般的樓梯，那交錯的設計，以及黑色扶手與白色牆面的完美對比，搭上一點綠意，讓人視覺與心靈感受都舒適自在。極簡風格偶爾會讓人感到寒冷，因此在家具以及家飾品的選擇上就異常重要。如果是客廳的空間，切記要選擇設計以及色調較柔和的沙發。
冬天最怕的，就是在洗澡的時候踏在冰冷的磁磚地板上。這個極簡風格的家中，浴室也一致地以白色系為主，但是深色的木頭地板感覺較有溫度。
一天結束後，能夠在戶外小酌一杯，是多麼幸福的事情。如果你不喝酒，那麼坐在這個空間裡，往天空望去，靜靜地沉思著，也是一種自在的享受。
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