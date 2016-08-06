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地中海風別墅：被綠意環繞的巴塞隆納住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
A House, 08023 Architects 08023 Architects 窗戶
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今天的點子簿要帶你來到歐洲最有魅力的首都 – 巴塞隆納，欣賞充滿地中海風情，被綠意包圍的美麗別墅。來自 08023 ARCHITECTS 建築達人除了採用典型的地中海建築元素外，也設置了許多讓屋主能便利且舒適生活的創新自動化系統，例如便於節約能源的家電。這個洋溢地中海風情的別墅，一定會讓你想要立刻出發度假。

自然光與綠意

A House, 08023 Architects 08023 Architects 房子
08023 Architects

08023 Architects
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從這張圖中，你是否也身歷其境，感受到一片的綠意? 建築師設計了多面的落地窗，讓人在室內就可以看到似乎像從海平面崛起的平原風景。房屋狹窄的側面也開了玻璃窗，你可以想像，置身在這間別墅中，被綠意以及充足的自然光擁抱的奢侈。

地中海元素

A House, 08023 Architects 08023 Architects 窗戶
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從這個角度，你可以看到許多典型的地中海風住宅的元素。例如，木製的圓拱門，以及白色的牆面。白色牆面上極窄的凹槽為這間別墅保留良好的隱私，但是又可以讓陽光注入。

愜意生活

A House, 08023 Architects 08023 Architects 房子
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別墅的這一面的屋頂弧度以及木頭的窗戶與樑柱非常有美感，屋頂的下方可以提供一個遮蔭效果良好的戶外納涼區，你可以輕易第想像在此生活的自在愜意。

時尚裝潢

A House, 08023 Architects 08023 Architects 餐廳
08023 Architects

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08023 Architects

相較於洋溢著地中海風格的外觀，這間別墅的室內風格異常現代簡約。客廳與餐廳的淺色瓷磚地板在燈光的照射下閃閃發光，十足奢華感，現代風的燈具也吐露著時尚品味。

充足的廚房收納空間

A House, 08023 Architects 08023 Architects 廚房
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08023 Architects

白色系的寬敞廚房是每個愛烹調的屋主的夢想成真。大面積的中島型廚房的流理台可以擺放許多常用的瓶罐，冰箱旁的大儲物櫃使用起來十分便利。

客廳空間

A House, 08023 Architects 08023 Architects 客廳
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08023 Architects

在客廳裡，你可以注意到戶外的無限風光。由於大面積的窗戶提供良好的通風效果，即使在伊比利亞半島這樣炙熱的區域，也可以減少使用空調的機率，藉此節省更多能源。

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工作室

A House, 08023 Architects 08023 Architects 窗戶
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
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在這個像溫室一樣的房間中，屋主將之規劃為工作室使用。看看窗外的棕欖樹以及大片的草地，想必在此可以有源源不絕的創作靈感。

臥室

A House, 08023 Architects 08023 Architects 臥室
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08023 Architects

現代感十足且明亮的臥室望出去，是令人稱羨的蔚藍海洋。玻璃窗戶外的換氣窗，能夠讓臥室的空間不過於悶熱。

衣櫃

A House, 08023 Architects 08023 Architects 更衣室
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最後我們來到了衣櫃間，就連在挑選衣服的時候，都能享有一片美景與充足的光線。

在這樣各個角落都能感受微風輕拂、陽光滋養的別墅中，即使沒有任何美酒佳餚，都能奢侈地享受人生吧!

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房子

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客廳

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