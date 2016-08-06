地中海風別墅：被綠意環繞的巴塞隆納住宅

今天的點子簿要帶你來到歐洲最有魅力的首都 – 巴塞隆納，欣賞充滿地中海風情，被綠意包圍的美麗別墅。來自 08023 ARCHITECTS 的建築達人除了採用典型的地中海建築元素外，也設置了許多讓屋主能便利且舒適生活的創新自動化系統，例如便於節約能源的家電。這個洋溢地中海風情的別墅，一定會讓你想要立刻出發度假。
從這張圖中，你是否也身歷其境，感受到一片的綠意? 建築師設計了多面的落地窗，讓人在室內就可以看到似乎像從海平面崛起的平原風景。房屋狹窄的側面也開了玻璃窗，你可以想像，置身在這間別墅中，被綠意以及充足的自然光擁抱的奢侈。
從這個角度，你可以看到許多典型的地中海風住宅的元素。例如，木製的圓拱門，以及白色的牆面。白色牆面上極窄的凹槽為這間別墅保留良好的隱私，但是又可以讓陽光注入。
別墅的這一面的屋頂弧度以及木頭的窗戶與樑柱非常有美感，屋頂的下方可以提供一個遮蔭效果良好的戶外納涼區，你可以輕易第想像在此生活的自在愜意。
相較於洋溢著地中海風格的外觀，這間別墅的室內風格異常現代簡約。客廳與餐廳的淺色瓷磚地板在燈光的照射下閃閃發光，十足奢華感，現代風的燈具也吐露著時尚品味。
白色系的寬敞廚房是每個愛烹調的屋主的夢想成真。大面積的中島型廚房的流理台可以擺放許多常用的瓶罐，冰箱旁的大儲物櫃使用起來十分便利。
在客廳裡，你可以注意到戶外的無限風光。由於大面積的窗戶提供良好的通風效果，即使在伊比利亞半島這樣炙熱的區域，也可以減少使用空調的機率，藉此節省更多能源。
在這個像溫室一樣的房間中，屋主將之規劃為工作室使用。看看窗外的棕欖樹以及大片的草地，想必在此可以有源源不絕的創作靈感。
現代感十足且明亮的臥室望出去，是令人稱羨的蔚藍海洋。玻璃窗戶外的換氣窗，能夠讓臥室的空間不過於悶熱。
最後我們來到了衣櫃間，就連在挑選衣服的時候，都能享有一片美景與充足的光線。
在這樣各個角落都能感受微風輕拂、陽光滋養的別墅中，即使沒有任何美酒佳餚，都能奢侈地享受人生吧!
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