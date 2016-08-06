地中海風別墅：被綠意環繞的巴塞隆納住宅

最後我們來到了衣櫃間，就連在挑選衣服的時候，都能享有一片美景與充足的光線。

在這樣各個角落都能感受微風輕拂、陽光滋養的別墅中，即使沒有任何美酒佳餚，都能奢侈地享受人生吧!

看更多地中海風格的住宅專案:

- 藍色夢境: 離天堂最近的地中海亮白住宅

- 每個女人都想擁有的浪漫地中海風情住宅