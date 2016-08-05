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就是要時尚洗鍊白：5 間純白簡約外牆住宅

蕭伊欣 蕭伊欣
LIGHT COURT HOUSE, MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE 岡本光利一級建築士事務所 MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE 岡本光利一級建築士事務所 房子 玻璃 White
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以喜好來說，憧憬著現代感十足白色建築外觀的人應該不在少數。乾淨的白牆給人時尚洗鍊的感覺。最美的是，隨著日光推移，樹影映照在畫布般的純白牆面上留下再自然不過的筆觸。而到了夜晚，打在牆面上的燈光又讓氣氛更浪漫於白天的樣貌。

今天的點子簿就要帶你瞧瞧 5 間不同的現代風純白住宅:

高知晴空下的白色住宅

四万十の家, 株式会社細川建築デザイン 株式会社細川建築デザイン 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社細川建築デザイン

株式会社細川建築デザイン
株式会社細川建築デザイン
株式会社細川建築デザイン

這個建案位於高知縣內擁有廣闊嫻靜田園生活的四万十。居住者期望此建築能具有箱型的外觀特徵，替他們實現需求的是カレージ株式会社細川建築デザイン。像是拼擺著不同尺寸的大小箱子，沒有任何多餘的線條設計，混凝土的搭配更帶出此白色住宅整體簡約美。

內建車庫的住家

ＷＨＩＴＥ ＢＯＸ, MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE 岡本光利一級建築士事務所 MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE 岡本光利一級建築士事務所 房子
MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所

MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所
MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所
MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所

白色牆面總是更能映襯出夜晚在建築周圍打上燈的效果。由 MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECTURE 所經手的建案，有著暈黃燈光的一樓內建車庫空間足夠停上兩台轎車。建築的大面積白色外觀以及巧妙的縷空間隙設計呈現優雅品味，居住者想必能在這住家中充分享受隱私靜謐。

丘陵上的住宅

House in Ise, Takashi Yamaguchi & associates Takashi Yamaguchi & associates
Takashi Yamaguchi &amp; associates

House in Ise

Takashi Yamaguchi & associates
Takashi Yamaguchi &amp; associates
Takashi Yamaguchi & associates

接下來這棟作品位於伊勢市大自然條件充沛的丘陵上。既能俯瞰南北流向的河川，周圍又被花草樹木包圍著，由山口隆＆アソシエツ設計的住家得利於大自然的寵幸，在高處如同美術館一般優雅佇立。彷彿印在牆面上的樹木剪影更為這棟實為住宅的建築增添藝術氣息。

以紅色轎車為點睛的住宅

LIGHT COURT HOUSE, MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE 岡本光利一級建築士事務所 MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE 岡本光利一級建築士事務所 房子 玻璃 White
MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所

MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所
MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所
MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所

MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECTURE 似乎非常喜愛簡約白色外牆加上線條式間隙這樣的組合。這個擁有極致簡約外觀的住家在二樓白色外牆上結合了一小塊半透明素材，輕易呈現以白牆為主角的建築特色。至於車庫裡精巧的紅色轎車，在一片白中好像時尚配件一樣，具有點綴效果。

裁取一片天空的家

Monoclinic, アトリエ・天工人 アトリエ・天工人 房子
アトリエ・天工人

アトリエ・天工人
アトリエ・天工人
アトリエ・天工人

這棟像是屋頂跑到房子斜側面，帶給人視覺趣味性的建築是はアトリエ・天工人的作品。在腹地狹小的一條東京街上，發現了這一棟偷偷裁取下一些天空的住宅，外觀顏色是一片純白，幾何圖形的天窗和建築體讓這個住家在小小住宅街中非常有存在感。

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