就是要時尚洗鍊白：5 間純白簡約外牆住宅

以喜好來說，憧憬著現代感十足白色建築外觀的人應該不在少數。乾淨的白牆給人時尚洗鍊的感覺。最美的是，隨著日光推移，樹影映照在畫布般的純白牆面上留下再自然不過的筆觸。而到了夜晚，打在牆面上的燈光又讓氣氛更浪漫於白天的樣貌。

今天的點子簿就要帶你瞧瞧 5 間不同的現代風純白住宅: