熱帶風情:現代度假風的巴西公寓

繁忙的現代都會生活，帶給人沉重的壓力，大家都希望在生活中注入一些輕鬆的休閒風格，以紓緩緊繃的神經。在這篇點子簿中，設計師為一對新婚夫婦裝潢他們的公寓，簡潔清爽的視覺感受，加上熱帶特有的繽紛風情，令人眼睛一亮！

這個家的主色調為輕白色，輔以木質的溫暖質感，加上帶有熱帶風情的家飾品與植物，打造出既有現代感，又不失巴西奔放活力的室內氛圍。

現在就來瞧瞧更多內部的細節設計吧: