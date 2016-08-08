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熱帶風情:現代度假風的巴西公寓

Genie Chien Genie Chien
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繁忙的現代都會生活，帶給人沉重的壓力，大家都希望在生活中注入一些輕鬆的休閒風格，以紓緩緊繃的神經。在這篇點子簿中，設計師為一對新婚夫婦裝潢他們的公寓，簡潔清爽的視覺感受，加上熱帶特有的繽紛風情，令人眼睛一亮！

這個家的主色調為輕白色，輔以木質的溫暖質感，加上帶有熱帶風情的家飾品與植物，打造出既有現代感，又不失巴西奔放活力的室內氛圍。

現在就來瞧瞧更多內部的細節設計吧:

​巴西風的美學概念

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巴西是擁有豐富文化的國家，其不同民族形成的多元文化，既開放又活力充沛，為室內帶來令人耳目一新的多彩元素。當不同的顏色和素材混搭在一起，便衝撞出和諧且獨特的風格。

​原木素材的運用

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這面牆壁是以木材打造而成，美觀大方又不失溫馨，和周遭白色的牆面及沙發構成了絕妙的平衡。寬敞的空間和明亮的顏色，讓新婚夫婦猶如置身海灘上，將蜜月的激情和活力延續到日常居住空間。

​現代熱帶風情

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現代熱帶風格的居家，充滿了簡潔乾淨的氛圍。客廳一角擺飾著植物，充滿生機的形態，與裝飾的原木構成極為融洽的觀感。

輕白色的傢俱、豔黃色的飾品，和顏色豐富的植栽混和出驚人的協調性，創造既現代又休閒的氛圍。

​巴西風格設計

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特別值得注意的是這組椅子，它們的造型簡約優雅，所採用的材質相當考究，是由皮革和不鏽鋼製造而成。不但堅實耐用，也為這個走熱帶風情路線的住家，增添了不少現代感優雅氣氛。

​起居空間互通無礙

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這項設計專案成功地創造了一個舒適的公寓生活環境。從照片中可以看出，它把起居空間整合為一個完整的環境，裡面所有的生活機能，從客廳到餐廳到廚房，彼此貫通毫無阻隔，非常符合空間利用和生活上的實用性。

​整體感的廚房

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廚房是居家不可或缺的一部份。照片中這個設計得很簡單的木質櫃檯，它既可當作吧台、零食桌，也可以擺上餐點解決三餐需求。如此輕量化的設計，充滿度假的休閒氣氛，也讓人更想親自下廚，動手做些可口的餐點。

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