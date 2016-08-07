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焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (8 月 7 日)

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
抜けのある家, 株式会社CAPD 株式会社CAPD 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥
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一週的時間咻一下的就過去了，不知道這個禮拜你是否有忙中抽空，好好檢視自己，以及你的居家生活呢?

今天照例要告訴你本週 homify 最受歡迎的五本點子簿。這週我們提供了你兒童房上下臥鋪、非洲風、 極簡風以及令人驚豔的老屋翻新專案。如果你想要回顧一下本週之最，那麼就往下看吧!

1. 孩子們，別吵了!

Kinderzimmer, snoeck & co snoeck & co 嬰兒房/兒童房
snoeck &amp; co

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大都市裡的小家庭們總是在與空間搏鬥著，因此對於有兩位以上的兒女的家庭來說，上下臥鋪簡直是救星般的存在。如果孩子們總是為床位爭吵的話，那不如打造一個讓想像力能夠奔馳的上下臥鋪吧!

在這本點子簿中，我們提供了七種與眾不同的上下臥鋪，如果你的孩子也常為同樣問題爭吵的話，那你一定要參考這篇文章!

2. 救命啊! 房子要崩塌了

Polly Pocket. Un proyecto que parecia imposible y una obra que casi lo fue, Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth
Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth

Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth
Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth
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還記得在奇蹟降臨：頹敗的末日住宅復活術中，那令人驚嚇的屋況嗎?改造後的天使藍與白，整潔的模樣更是令人瞠目結舌，每個角落都舒適地讓人想要待在家不出門。

3. 牛羊都不屑的農舍

Renovatie sfeervolle woonboerderij met behoud van oude houten spanten, strakke witte kern met woonkeuken en studie en lamellenzonwering boven extra hoge houten puien, Joep van Os Architectenbureau Joep van Os Architectenbureau
Joep van Os Architectenbureau

Joep van Os Architectenbureau
Joep van Os Architectenbureau
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這個殘破瓦礫遍布的老農舍其實充滿了改造的潛力，農舍原有的木頭樑柱在整裝重新出發後，更是成為這個住宅的最佳藝術品。

還沒看過這個農舍改造前的模樣嗎? 請看: 老屋翻新:廢棄農舍蛻變為雅緻美宅 

4. 混凝土的春天

House of Kami, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 強化水泥 Grey
一級建築士事務所アトリエｍ

House of Kami

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
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便宜又易造型的混凝土是現代建築的要角，雖然混凝土會讓人感到較為生硬與冰冷，但是在建築師的巧手規劃下，混凝土其實可以時尚又溫暖。

在這本點子簿中，我們提供你 5 個不同風格的混凝土住宅，一覽現代建築之美。

5. 奔馳非洲草原

Peponi House STUDIO [D] TALE 客廳
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
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現代倫敦充滿個性，然而在外觀上還是以古典建築為主。在這本點子簿中，我們帶你橫渡海洋，前往非洲草原，呼吸其自由且多彩的空氣。如果你也喜歡這種現代卻又帶點異國情調的住家風格，千萬別錯過這本點子簿!

重新複習本週榮登排行榜的點子簿:

7 種刺激玩心與想像力的上下臥鋪設計

奇蹟降臨：頹敗的末日住宅復活術

老屋翻新:廢棄農舍蛻變為雅緻美宅

5 個造型各異的混凝土建築

奔馳非洲草原：大膽撞色的倫敦公寓

地中海風別墅：被綠意環繞的巴塞隆納住宅
本週你最愛哪本點子簿呢?留言告訴我們吧!

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