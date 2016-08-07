焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (8 月 7 日)

一週的時間咻一下的就過去了，不知道這個禮拜你是否有忙中抽空，好好檢視自己，以及你的居家生活呢?

今天照例要告訴你本週 homify 最受歡迎的五本點子簿。這週我們提供了你兒童房上下臥鋪、非洲風、 極簡風以及令人驚豔的老屋翻新專案。如果你想要回顧一下本週之最，那麼就往下看吧!