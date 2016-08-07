焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (8 月 7 日)

一週的時間咻一下的就過去了，不知道這個禮拜你是否有忙中抽空，好好檢視自己，以及你的居家生活呢?
今天照例要告訴你本週 homify 最受歡迎的五本點子簿。這週我們提供了你兒童房上下臥鋪、非洲風、 極簡風以及令人驚豔的老屋翻新專案。如果你想要回顧一下本週之最，那麼就往下看吧!
大都市裡的小家庭們總是在與空間搏鬥著，因此對於有兩位以上的兒女的家庭來說，上下臥鋪簡直是救星般的存在。如果孩子們總是為床位爭吵的話，那不如打造一個讓想像力能夠奔馳的上下臥鋪吧!
在這本點子簿中，我們提供了七種與眾不同的上下臥鋪，如果你的孩子也常為同樣問題爭吵的話，那你一定要參考這篇文章!
還記得在奇蹟降臨：頹敗的末日住宅復活術中，那令人驚嚇的屋況嗎?改造後的天使藍與白，整潔的模樣更是令人瞠目結舌，每個角落都舒適地讓人想要待在家不出門。
這個殘破瓦礫遍布的老農舍其實充滿了改造的潛力，農舍原有的木頭樑柱在整裝重新出發後，更是成為這個住宅的最佳藝術品。
還沒看過這個農舍改造前的模樣嗎? 請看: 老屋翻新:廢棄農舍蛻變為雅緻美宅
便宜又易造型的混凝土是現代建築的要角，雖然混凝土會讓人感到較為生硬與冰冷，但是在建築師的巧手規劃下，混凝土其實可以時尚又溫暖。
在這本點子簿中，我們提供你 5 個不同風格的混凝土住宅，一覽現代建築之美。
現代倫敦充滿個性，然而在外觀上還是以古典建築為主。在這本點子簿中，我們帶你橫渡海洋，前往非洲草原，呼吸其自由且多彩的空氣。如果你也喜歡這種現代卻又帶點異國情調的住家風格，千萬別錯過這本點子簿!
重新複習本週榮登排行榜的點子簿: