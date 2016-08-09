老屋翻新：葡萄牙農舍變身質樸美感小屋

位於葡萄牙風景如畫的阿爾加維內有間廢棄已久的農舍，當里斯本 Atelier Rua – Arquitectos 的建築師一見到它時，便直覺認定這座農舍擁有巨大的改造潛力。設計師們保留了房子傳統的樣貌，將之翻新成帶有質樸美感的溫馨小屋。

如同鄰近的住家一般，這座農舍有著明亮的白色牆壁和傳統的屋頂。建築師以其巧手整修成符合家庭度假所需的質樸小屋，讓屋主能享受一場鄉村之旅，與大自然接近。