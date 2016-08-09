老屋翻新：葡萄牙農舍變身質樸美感小屋

位於葡萄牙風景如畫的阿爾加維內有間廢棄已久的農舍，當里斯本 Atelier Rua – Arquitectos 的建築師一見到它時，便直覺認定這座農舍擁有巨大的改造潛力。設計師們保留了房子傳統的樣貌，將之翻新成帶有質樸美感的溫馨小屋。
如同鄰近的住家一般，這座農舍有著明亮的白色牆壁和傳統的屋頂。建築師以其巧手整修成符合家庭度假所需的質樸小屋，讓屋主能享受一場鄉村之旅，與大自然接近。
在改造之前，農舍的外觀既破舊又淒涼。石膏剝落、裂縫畢現，野生灌木在週遭蔓生。
這裡曾經如此美麗，被鬱鬱蔥蔥的樹林環繞著，絕對是鄉村生活的夢幻天堂。眼看著這一切，建築師決心恢復它昔日的輝煌歲月。
翻修之後，現在房舍外觀看來充滿了平和的氛圍。簡潔的白牆與泥色的屋頂十分搭配。原先的結構被保留了下來，只是做了一些翻新。
綠意盎然的大樹和飄散古意的紅色郵筒，為這處鄉野民居增添了明亮的色彩。
主色調為白色和木頭原色的起居室走的是簡約優雅路線。簡單的嵌入式牆架提供了充足的收納空間。一張時髦的皮椅、純淨的白色沙發、角落的小桌和一個老式的木櫃，為房間增添輕鬆慵懶的氣氛。
柔和的燈光和地板上質樸的地墊，更為房間的氣氛加分。
陽光和新鮮空氣充足的餐廳格外適合用來享受美食和歡樂的餐聚。大型餐桌散發出田園的魅力，看似古舊的別緻吊燈在夜間提供了充足的照明。
籃子裡呈放的水果，玻璃瓶裡的鮮花束，在在充滿了家的氛圍。牆上妝點的裝飾藝術，更加添了現代家居的情趣。
白色是這個臥室的主色調。木頭天花板予人溫暖舒適的感覺，和牆壁上的藝術裝置形成美好的對比。
床邊的燈具懸吊在厚實的樹枝上，舒適豪華的大床保你一夜好眠。
寬敞舒適的長型陽臺上擺著簡單的椅子，讓人很想偷閒享受一下戶外靜謐的時光。
白色牆壁和磚色地板構成平和的視覺。眼前的庭院有著樹木綠草，單是坐在這裡，就可以盡享田園風光。
在這個現代化的住屋裡，還搭建了一座設計相當簡約的游泳池。青翠的大自然包圍著這座游泳池，讓人更能盡情享受簡單生活帶來的愉悅。
這座房子面積廣大，擁有許多角落可供社交之用。
在這個有遮蔭的牆邊，擺上一些桌椅，端上一些茶點，就可與三五知己促膝談心。
這個古井原是從前農舍的一部分，現在已被整修過，伴著一株老樹和一架老式腳踏車，襯托得整個視覺更形古趣橫生。它不僅是一項裝潢，它還把我們帶回到生活節奏緩慢的美好舊時光！
看過這個葡萄牙農舍改造的故事，相信你已獲得不少的啟發，希望你也從中產生了整修自己家居的想法。
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