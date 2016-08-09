你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

老屋翻新：葡萄牙農舍變身質樸美感小屋

Genie Chien Genie Chien
Pensão Agricola, atelier Rua - Arquitectos atelier Rua - Arquitectos 客廳
Loading admin actions …

位於葡萄牙風景如畫的阿爾加維內有間廢棄已久的農舍，當里斯本 Atelier Rua – Arquitectos建築師一見到它時，便直覺認定這座農舍擁有巨大的改造潛力。設計師們保留了房子傳統的樣貌，將之翻新成帶有質樸美感的溫馨小屋。

如同鄰近的住家一般，這座農舍有著明亮的白色牆壁和傳統的屋頂。建築師以其巧手整修成符合家庭度假所需的質樸小屋，讓屋主能享受一場鄉村之旅，與大自然接近。

​改造前: 宛如一片廢墟

Pensão Agricola, atelier Rua - Arquitectos atelier Rua - Arquitectos 房子
atelier Rua – Arquitectos

atelier Rua - Arquitectos
atelier Rua – Arquitectos
atelier Rua - Arquitectos

在改造之前，農舍的外觀既破舊又淒涼。石膏剝落、裂縫畢現，野生灌木在週遭蔓生。

這裡曾經如此美麗，被鬱鬱蔥蔥的樹林環繞著，絕對是鄉村生活的夢幻天堂。眼看著這一切，建築師決心恢復它昔日的輝煌歲月。

​改造後: 嶄新的外牆

Pensão Agricola, atelier Rua - Arquitectos atelier Rua - Arquitectos 房子
atelier Rua – Arquitectos

atelier Rua - Arquitectos
atelier Rua – Arquitectos
atelier Rua - Arquitectos

翻修之後，現在房舍外觀看來充滿了平和的氛圍。簡潔的白牆與泥色的屋頂十分搭配。原先的結構被保留了下來，只是做了一些翻新。

綠意盎然的大樹和飄散古意的紅色郵筒，為這處鄉野民居增添了明亮的色彩。

改造後:​輕鬆慵懶的起居空間

Pensão Agricola, atelier Rua - Arquitectos atelier Rua - Arquitectos 客廳
atelier Rua – Arquitectos

atelier Rua - Arquitectos
atelier Rua – Arquitectos
atelier Rua - Arquitectos

主色調為白色和木頭原色的起居室走的是簡約優雅路線。簡單的嵌入式牆架提供了充足的收納空間。一張時髦的皮椅、純淨的白色沙發、角落的小桌和一個老式的木櫃，為房間增添輕鬆慵懶的氣氛。

柔和的燈光和地板上質樸的地墊，更為房間的氣氛加分。

​改造後:溫馨熱情的用餐空間

Pensão Agricola, atelier Rua - Arquitectos atelier Rua - Arquitectos 房子
atelier Rua – Arquitectos

atelier Rua - Arquitectos
atelier Rua – Arquitectos
atelier Rua - Arquitectos

陽光和新鮮空氣充足的餐廳格外適合用來享受美食和歡樂的餐聚。大型餐桌散發出田園的魅力，看似古舊的別緻吊燈在夜間提供了充足的照明。

籃子裡呈放的水果，玻璃瓶裡的鮮花束，在在充滿了家的氛圍。牆上妝點的裝飾藝術，更加添了現代家居的情趣。

改造後:​極具魅力的臥室

Pensão Agricola, atelier Rua - Arquitectos atelier Rua - Arquitectos 臥室
atelier Rua – Arquitectos

atelier Rua - Arquitectos
atelier Rua – Arquitectos
atelier Rua - Arquitectos

白色是這個臥室的主色調。木頭天花板予人溫暖舒適的感覺，和牆壁上的藝術裝置形成美好的對比。

床邊的燈具懸吊在厚實的樹枝上，舒適豪華的大床保你一夜好眠。

​改造後:靜謐的陽臺

Pensão Agricola, atelier Rua - Arquitectos atelier Rua - Arquitectos 房子
atelier Rua – Arquitectos

atelier Rua - Arquitectos
atelier Rua – Arquitectos
atelier Rua - Arquitectos

寬敞舒適的長型陽臺上擺著簡單的椅子，讓人很想偷閒享受一下戶外靜謐的時光。

白色牆壁和磚色地板構成平和的視覺。眼前的庭院有著樹木綠草，單是坐在這裡，就可以盡享田園風光。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​開放式簡單泳池

Pensão Agricola, atelier Rua - Arquitectos atelier Rua - Arquitectos 泳池
atelier Rua – Arquitectos

atelier Rua - Arquitectos
atelier Rua – Arquitectos
atelier Rua - Arquitectos

在這個現代化的住屋裡，還搭建了一座設計相當簡約的游泳池。青翠的大自然包圍著這座游泳池，讓人更能盡情享受簡單生活帶來的愉悅。

​改造後:談心的角落

Pensão Agricola, atelier Rua - Arquitectos atelier Rua - Arquitectos 房子
atelier Rua – Arquitectos

atelier Rua - Arquitectos
atelier Rua – Arquitectos
atelier Rua - Arquitectos

這座房子面積廣大，擁有許多角落可供社交之用。

在這個有遮蔭的牆邊，擺上一些桌椅，端上一些茶點，就可與三五知己促膝談心。

​改造後:古意盎然的水井

Pensão Agricola, atelier Rua - Arquitectos atelier Rua - Arquitectos 房子
atelier Rua – Arquitectos

atelier Rua - Arquitectos
atelier Rua – Arquitectos
atelier Rua - Arquitectos

這個古井原是從前農舍的一部分，現在已被整修過，伴著一株老樹和一架老式腳踏車，襯托得整個視覺更形古趣橫生。它不僅是一項裝潢，它還把我們帶回到生活節奏緩慢的美好舊時光！

看過這個葡萄牙農舍改造的故事，相信你已獲得不少的啟發，希望你也從中產生了整修自己家居的想法。

更多老農舍/牧場的變身故事:

- 翻新奇蹟: 搖搖欲墜的牧場化身現代風挑高住宅

老屋翻新:廢棄農舍蛻變為雅緻美宅

巴塞隆納公寓:融合現代與古典的雅緻生活
喜歡這項住宅專案嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了