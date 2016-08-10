你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

老屋翻新: 缺乏光的家化身喧囂中的世外桃源

Genie Chien Genie Chien
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

Tom Kaneko Design & Architecture 專家們被委託改建位於英國 Hackney 的房子，由於在冬季時這棟房子的厚牆阻擋自然光注入，因此總預算約為三百萬台幣的這項改造專案最大的目標便是導入自然光，讓空氣流通。經過改造後，起居空間被打開了，陽台上多出了引人遐思的空間。白色的木椽營造出平靜的氛圍，彷彿遠離喧囂繁忙的世外桃源。

​改造前：外部後院的景觀

Garden view before extension homify
homify

Garden view before extension

homify
homify
homify

這處後院缺乏色彩和生命力，看來一片寂寥。它就像一面空白，喔或許是灰暗的畫布，準備迎接新的變貌。經過設計師之手，我們可以期待它將從陰暗淒涼的模樣，變成清新，可供休閒放鬆的天地。

改造後：美麗的外觀

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

如同所有的改造案一樣，這個家的後花園甩開黯淡的臉空，煥然一新的面貌讓人驚嘆不已。

木頭鑲板構成的外觀，與花園圍欄極為相稱。花園裡種了茂密的綠色植物和爬藤類，讓人完全忘記身處東倫敦的一處後花園！

在這裡，夏日時分可以辦場燒烤派對，和親友們享受美好的時刻。

​改造後：現代風格的用餐區

Kitchen/Dining Room homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

Kitchen/Dining Room

homify
homify
homify

這處空間改建成了一個明亮開放的廚房和餐廳，可以在此愉悅地烹飪，和朋友們聚餐聊天。設計師在此運用天窗引入光線，同時選用能夠反射光線的地板，完美搭襯花園的灰色石板。

開放式餐廳和室外區域無縫接軌，創造出流暢的動線。主人在其間走動，給客人端上食物飲料，社交聚會變得更為方便。

​改造後：混搭式現代廚房

kitchen homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

kitchen

homify
homify
homify

廚房和用餐區採用現代北歐風格的設計，懸掛的銅鍋增添工業時尚感，復古的櫃台也巧妙地和陶磁器皿形成完美搭配

經過精心設計，主人的獨特品味在此流露無遺。看似不經心的混搭，卻予人時尚務實的印象。

​改造後：舒適的休憩角落

Window seat homify 窗戶與門窗戶裝飾品
homify

Window seat

homify
homify
homify

這裡使用的木材是挪威雲杉，是價格最低廉且最容易取得的木材。輕質木飾和厚磚外牆，形成了鮮明的對比。

這個舒適的角落展現出東方風格的佈置，古趣的紙燈籠和棕櫚紋坐墊，自然的配色讓室內外融合為一。

​改造後：小巧溫馨的辦公室

Study homify 書房/辦公室
homify

Study

homify
homify
homify

光線由上方天井注入，讓這個小巧的空間顯得光亮而溫馨。使用當代的時尚藝術品和畫框來裝潢這個空間，為工作時增添了大膽鮮明的視覺趣味。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​樓層平面圖

Ground Floor Plan homify
homify

Ground Floor Plan

homify
homify
homify

這張平面圖展示了整體空間的規劃，屋主的生活領域劃分地一清二楚，兼具實用與休閒性。

剖面圖

Section through house homify
homify

Section through house

homify
homify
homify

這座房子規模不大，也並不奢華，但這正是它的魅力所在。

看更多老屋翻新專案:

裝修傑作:兼具實用性與美感的高質感住宅

老屋翻新: 俗氣公寓的時尚整容術

簡約風小公寓: 米白基調，翻玩幾何圖樣
喜歡這項房屋改造專案嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了