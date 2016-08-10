老屋翻新: 缺乏光的家化身喧囂中的世外桃源

Tom Kaneko Design & Architecture 的專家們被委託改建位於英國 Hackney 的房子，由於在冬季時這棟房子的厚牆阻擋自然光注入，因此總預算約為三百萬台幣的這項改造專案最大的目標便是導入自然光，讓空氣流通。經過改造後，起居空間被打開了，陽台上多出了引人遐思的空間。白色的木椽營造出平靜的氛圍，彷彿遠離喧囂繁忙的世外桃源。
這處後院缺乏色彩和生命力，看來一片寂寥。它就像一面空白，喔或許是灰暗的畫布，準備迎接新的變貌。經過設計師之手，我們可以期待它將從陰暗淒涼的模樣，變成清新，可供休閒放鬆的天地。
如同所有的改造案一樣，這個家的後花園甩開黯淡的臉空，煥然一新的面貌讓人驚嘆不已。
木頭鑲板構成的外觀，與花園圍欄極為相稱。花園裡種了茂密的綠色植物和爬藤類，讓人完全忘記身處東倫敦的一處後花園！
在這裡，夏日時分可以辦場燒烤派對，和親友們享受美好的時刻。
這處空間改建成了一個明亮開放的廚房和餐廳，可以在此愉悅地烹飪，和朋友們聚餐聊天。設計師在此運用天窗引入光線，同時選用能夠反射光線的地板，完美搭襯花園的灰色石板。
開放式餐廳和室外區域無縫接軌，創造出流暢的動線。主人在其間走動，給客人端上食物飲料，社交聚會變得更為方便。
廚房和用餐區採用現代北歐風格的設計，懸掛的銅鍋增添工業時尚感，復古的櫃台也巧妙地和陶磁器皿形成完美搭配
經過精心設計，主人的獨特品味在此流露無遺。看似不經心的混搭，卻予人時尚務實的印象。
這裡使用的木材是挪威雲杉，是價格最低廉且最容易取得的木材。輕質木飾和厚磚外牆，形成了鮮明的對比。
這個舒適的角落展現出東方風格的佈置，古趣的紙燈籠和棕櫚紋坐墊，自然的配色讓室內外融合為一。
這座房子規模不大，也並不奢華，但這正是它的魅力所在。
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