老屋翻新: 缺乏光的家化身喧囂中的世外桃源

如同所有的改造案一樣，這個家的後花園甩開黯淡的臉空，煥然一新的面貌讓人驚嘆不已。

木頭鑲板構成的外觀，與花園圍欄極為相稱。花園裡種了茂密的綠色植物和爬藤類，讓人完全忘記身處東倫敦的一處後花園！

在這裡，夏日時分可以辦場燒烤派對，和親友們享受美好的時刻。