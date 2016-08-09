地中海工業風住家:度假感的類玻璃屋

充滿度假感的浪漫地中海風與剛硬的工業風看似八竿子打不著，但也讓人更好奇這兩種迥異的風格能夠撞出什麼樣的火花。

今天的點子簿就要介紹一個結合地中海風與工業風的類玻璃屋。在寬敞的 300 平方米的空間裡，來自 EGUE Y SETA 的設計師打造了一個視覺與感受上都令人愜意舒適的住宅。

現在就讓我們一塊瞧瞧更多細節: