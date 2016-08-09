地中海工業風住家:度假感的類玻璃屋

充滿度假感的浪漫地中海風與剛硬的工業風看似八竿子打不著，但也讓人更好奇這兩種迥異的風格能夠撞出什麼樣的火花。
今天的點子簿就要介紹一個結合地中海風與工業風的類玻璃屋。在寬敞的 300 平方米的空間裡，來自 EGUE Y SETA 的設計師打造了一個視覺與感受上都令人愜意舒適的住宅。
現在就讓我們一塊瞧瞧更多細節:
這是房屋改造後的外觀。建築主體被花園所包圍，從事內往外看是一片的綠意，得以舒緩日常疲憊的雙眼。
跟隨著光源進到室內，眼前是被大片玻璃窗包圍的餐廳。坐在餐桌前可以直視花園，而餐廳放置了許多家飾品，與橡木鐵製邊桌構成極為和諧的組合。
混凝土舖成的地板與深灰色的屋頂相互呼應，讓訪客一進入這個餐廳，就彷如踏進另一個空間。
加上 L 型沙發與一組多功能的收納櫃，讓起居空間的生活機能更完善。
這處起居室可以讓家人放鬆休息，當有訪客來時，也足以發揮款待客人的功能。
這間廚房打破了傳統格局，大膽採用了組合式的空間設計，陶瓷的磚飾、明亮的鋼椅和其他的裝潢元素，構成了現代感十足的空間。
儘管使用了木材和鋼條這些沉重的材料，這道通往臥室的樓梯其實相當輕巧。這都歸功於結構體設計得宜。
房子的上層安置了分隔的臥室，在此可以放鬆休息，享受寧靜安逸的氛圍。房間的軸心是一處室內花園，周邊透明的玻璃也將讓空間顯得更為明亮寬敞。
主臥房內最重要的傢俱是一組床舖，床頭的橡木板裝飾構成了視覺的焦點。這個隔板提供儲物空間和照明功能，同時也將主臥室和另一邊的浴室分隔開來。
臥室內採用橡木地板，一直延伸到舖設瓷磚的浴室盡頭。
這座地中海式的庭院是我們參觀的最後一站。房子的外觀與室內的風格截然有別，白牆、紅磚，滿眼的綠意，加上沁人心脾的游泳池，宛如都會繁忙生活中的避世天堂。
整座住宅採取了極為巧妙的混搭風，融合開放的空間、相鄰的房間，並以綠色空間銜接起各個房間，堪稱是工業風格混和傳統元素的經典之作。
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