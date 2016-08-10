地中海與北歐的對話: 簡約設計結合度假感的家

功夫了得的設計師能在居家空間中結合不同的風格，並且使其完美和諧地共存。以下要介紹由 Degoma 設計團隊所打造的一項居家專案。設計師們融合了北歐特有的柔和色調與簡約線條，以及地中海風格的裸露磚牆和木樑。
仔細觀察你會發覺，真正讓這座屋子顯得如此不同的主因，是採用了錯綜複雜的裝飾，像是懸掛在餐桌上的玻璃燈飾，和看似不搭調的座椅。植物和堆滿各式紀念品的書架，給居家添上鮮活的魅力。廚房裏的各種老式器皿，更是讓人無法忽視的亮點。儘管很難定義這項專案到底是何種風格，但可確定的是，如此巧妙融合各種元素，使得整體設計成為一項傑作。現在就一起來參觀！
由東邊窗戶流瀉而入的自然光，照亮了公寓裏的主要起居室。木質地板、白色牆壁、粗毛地毯和淺色傢俱，讓空間洋溢著北歐的氣息。
散發地中海風情的木樑和地板為這個用餐區添加變化。地板到天花板的書架，與對面的磚牆相對而立，個性十足。
客廳裡的陳設簡單，柔和的色調讓視覺格外舒適。裸露的磚牆為房間著上工業風的筆觸。
沙發後面的內嵌式架子提供了儲物空間。加上蠟燭和植物，讓室內更顯得舒適愜意。
在這個用餐區域，可以看到陽光提供了主要的光源。倒置的玻璃燈泡則加添了工業時尚感。
看來不搭襯的椅子，才是最時下的家具搭配法。木桌和木質窗框，增添了幾許家的溫馨感。書架上堆滿書籍、瓶罐和其他紀念品，讓家人保有共同的重要記憶。
在這個房間裡，有個舒適的睡眠角落，以及一個時尚簡約的家庭辦公室。薄木樑柱和暴露的磚牆賦予它個性化的特色。除此之外，其他部分都採用簡單設計。
窗外流入的明亮光線散發出一股寧馨感，小睡起來更有氣氛。
浴室裡有著許多可愛的小細節，像是色調柔軟的嵌板，和粉色系的裝潢相映成趣。小巧的梳子和鏡子，仿古木製相框中的動物，疊好的毛巾等等，這些細心的裝飾都讓這間浴室顯得如此怡人。
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