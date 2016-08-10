地中海與北歐的對話: 簡約設計結合度假感的家

功夫了得的設計師能在居家空間中結合不同的風格，並且使其完美和諧地共存。以下要介紹由 Degoma 設計團隊所打造的一項居家專案。設計師們融合了北歐特有的柔和色調與簡約線條，以及地中海風格的裸露磚牆和木樑。

仔細觀察你會發覺，真正讓這座屋子顯得如此不同的主因，是採用了錯綜複雜的裝飾，像是懸掛在餐桌上的玻璃燈飾，和看似不搭調的座椅。植物和堆滿各式紀念品的書架，給居家添上鮮活的魅力。廚房裏的各種老式器皿，更是讓人無法忽視的亮點。儘管很難定義這項專案到底是何種風格，但可確定的是，如此巧妙融合各種元素，使得整體設計成為一項傑作。現在就一起來參觀！