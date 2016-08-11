現代時尚小公寓: 米蘭破舊老屋翻身記

現代時尚小公寓必備的元素是明亮的光線與簡單的設計，對於想要改建老屋，並且久居其中的屋主來說，這是能夠歷經多年依舊不退流行的選擇。今天的點子簿要介紹的是位於義大利米蘭的破舊老屋，在設計師的巧手下，翻身成為現代時尚小公寓的歷程。現在就讓我們一起參觀吧!
如你所見，這間老公寓需要的整容手術，絕非只是簡單的拉皮就能了事！從牆壁到天花板，從電路到水管，全部都需要徹底地檢修，才能讓它重新回到適合人類居住的狀態。
完成裝修後的第一眼，任誰也認不出來，這居然會是剛剛看到的同一棟公寓！
原本令人感到危機四伏的舊公寓，搖身一變得明亮且充滿現代感，而玄關的大面積窗戶能讓小公寓感覺更為寬敞。
要改變原來的佈局，是這項專案最重要的目標之一。在這個起居空間內，沒有窗戶是最大的缺陷。設計師必須引入大量的自然光，才能為這個房間帶來一些鮮活的氣息。
工程牽涉到一些結構體的變動，像是重新區隔空間，運用天花板來隱藏電路設施，提高電器效率和隔音效能等等。
改造後，風格獨具的現代感客廳，似乎呼應著義大利時尚之都。簡單雅緻的色調，搭配時尚的家具，令人耳目一新。
在客廳和臥室之間，不採用厚重的牆壁做為隔間，而運用這座黑色的壁櫥，將這兩個不同機能的空間分隔開來，樸實不張揚的外觀，堪稱極簡派的力作。
從入口到起居室，再進入到這間廚房，設計師將黑、白、灰三種主色調運用得淋漓盡致，造就出一種低調奢華的整體感，相當適合都市雅痞的氣質。
在這個臥室裏，設計師採用全白色調，營造出平靜祥和的氣氛。在工作一天之後，回到這間舒服的臥室裡，你一定會渴望躺下來，好好享受一夜好眠。
這項改造專案，完美地呈現出如何將破落的公寓，打造成讓人可以自豪的美宅。看過它的設計，希望你已有了自己的點子，現在就來好好計畫改造居住空間吧！
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