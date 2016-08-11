現代時尚小公寓: 米蘭破舊老屋翻身記

要改變原來的佈局，是這項專案最重要的目標之一。在這個起居空間內，沒有窗戶是最大的缺陷。設計師必須引入大量的自然光，才能為這個房間帶來一些鮮活的氣息。

工程牽涉到一些結構體的變動，像是重新區隔空間，運用天花板來隱藏電路設施，提高電器效率和隔音效能等等。