夾層公寓: 充滿浪漫氛圍的時尚小窩

夾層公寓是能夠節省空間的住家設計，同樣的也可以營造更為浪漫的氛圍。這本點子簿要介紹的公寓利用其挑高的格局，設計出夾層的空間，也進而散發出女性纖細浪漫的氣息。這間由來自 con3studio 的設計達人們妙手翻新的夾層公寓，從垂暮重新回春，而且還充滿了都會時尚感！

想像住進這麼特別的公寓裡，會是何等夢幻的感覺呢？現在就讓我們一起來探索吧！