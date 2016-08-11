夾層公寓: 充滿浪漫氛圍的時尚小窩

夾層公寓是能夠節省空間的住家設計，同樣的也可以營造更為浪漫的氛圍。這本點子簿要介紹的公寓利用其挑高的格局，設計出夾層的空間，也進而散發出女性纖細浪漫的氣息。這間由來自 con3studio 的設計達人們妙手翻新的夾層公寓，從垂暮重新回春，而且還充滿了都會時尚感！
想像住進這麼特別的公寓裡，會是何等夢幻的感覺呢？現在就讓我們一起來探索吧！
這個主要的生活空間融合了許多令人目不暇給的設計，諸多的細節將起居室和餐廳巧妙地貫串一起。
有趣的夾層宛如一座漂浮在太空中的島嶼。內部的裝潢神奇地匯集了各種風格。現代化裝潢的房間帶有鄉村的氣氛，還添加了些許工業元素。整體設計令人驚豔不已！
從陽臺上，你可以特別的角度俯瞰客廳。在此擺放上一組小型桌椅，就可以坐下來沈思發呆，構想新的生活創意。
這麼美麗的陽臺最好只用來做休憩活動，適合就著美麗的小書桌，邊喝咖啡，邊讀點心靈小品。工作，就留在工作室裡吧！
在這個獨立隔出的客廳角落，你可以工作或學習。它藏身於起居空間內，卻又與其他空間若即若離，不論用來做何種用途，都比較能夠專心致志。
儘管面積上不算很大，但這項設計堪稱是這個小公寓的特色。
廚房雖小，但應有的功能一應俱全，並且十分溫馨。
廚房位在較為隱蔽的角落，與客廳稍微分開，卻又沒有完全被隔離，開闊又隱密。
儘管設計得相當簡單，這個轉角處卻流溢出格外浪漫的氛圍。沿著階梯往上走，就可到達夾層，感覺上彷彿進入了另一個空間。
當然你也可以把它用為儲存空間，甚至用來晾衣物。甚或擺上一張舒服的椅子，一組喝下午茶的桌椅！
即使是臥室，也可以設計得別具趣味。在這個小空間裡，你可以發揮創意，把它設計成一處書房，或佈置成客房，讓朋友來訪時可以落腳過夜。
要讓視覺充滿舒適感，最簡單的方法便是使用白色為基調，加上一張柔軟的床舖。這樣的房間配上一個帶點復古味道的衣櫃，更具風味。
參觀過這項專案，相信你一定學到設計師如何運用有限空間，創造出令人傾心的浪漫夾層公寓了。
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