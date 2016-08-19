石頭與植栽的對話: 讓庭院展現不同的生命力

世界上最獨一無二的物品就是石頭，因為你永遠找不到同樣的一顆；但似乎最沒價值的也是石頭，欲得容易，有時在路邊不小心踢上的就是顆擾腳的石頭。就如白居易雙石裡所描寫的｢俗用無所堪，時人嫌不取｣，但若能在居家空間中加以利用，這毫無生命的小東西，也能讓你的環境展現堅毅的生命氣息。
在西藏人的眼中，將石頭向上堆疊，是種向上天祈禱的儀式。引用這樣的概念在一堆石頭中將植栽空間向上堆疊做出區隔，設計者 EcoEntorno Paisajismo Urbano 利用空間堆疊的技巧讓植栽的向上爬升，就像是個藝術般的儀式，祈求生命力的蓬勃延伸。
樓梯下方的小角落常是讓人感到難以利用的，此時何不利用石頭製造出庭院空間的戶外感，擺上幾株植栽，讓家中的小角落，也開始呼吸起來。
誰說庭院一定要有流水，利用不同顏色、質感的石頭也能輕易的營造出小溪潺潺的視覺感受，搭上植栽後，整個空間就像是活了起來似的。
利用碎石其實可以有效的在植栽的栽種上減少泥土所帶來了的沾黏感，讓人能更親近這綠色的力量。而如果將顆大石頭與植栽並肩矗立，似乎就讓人聽到他們的對話了呢!
曾經在京都龍安寺的石庭見識過所謂的枯山水，在一個偌大的庭院中有著幾顆大石塊，讓人在旁冥想，想像著這石頭中的山水、天地。其實善用石頭你也能輕易的擁有你個人的想像空間，在配合植株，或許在自己家中你就能看到你要的山水了。
喜歡花草的你，不妨看看:翻新奇蹟: 打造魔幻花園的秘密