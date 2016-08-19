石頭與植栽的對話: 讓庭院展現不同的生命力

世界上最獨一無二的物品就是石頭，因為你永遠找不到同樣的一顆；但似乎最沒價值的也是石頭，欲得容易，有時在路邊不小心踢上的就是顆擾腳的石頭。就如白居易雙石裡所描寫的｢俗用無所堪，時人嫌不取｣，但若能在居家空間中加以利用，這毫無生命的小東西，也能讓你的環境展現堅毅的生命氣息。