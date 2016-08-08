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巴塞隆納公寓:融合現代與古典的雅緻生活

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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我們的專家 MERITXELL RIBÉ 精心地將位在巴塞隆納的寬敞舊公寓，打造成屋主夢想中的家。你可以看到這個老建築的新生命以現代混和古典的元素，編織出雅緻的設計。老壁爐、雙門、磚石等，都是老建築留下的痕跡，然而與現代的家具以及佈置結合後，散發出一種難以言喻的典雅魅力。

客廳

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The Room Studio

The Room Studio
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大落地窗、大雙門與木頭地板，是這個雅緻客廳的基本架構。你可以看到設計師選用了現代設計師的沙發椅，搭配古典樣式的沙發以及咖啡桌，讓人可以同時品嚐兩個時代的美好。

臥室

VIVIENDA TRAVESSERA, The Room Studio The Room Studio 臥室
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帶有殖民風格的木頭四柱床，只需要簡單地搭配圖樣的被單以及鮮豔的抱枕，就能讓臥室的氣氛滿點。仿舊的橡木桶以及全身鏡，都是別出心裁的家飾品。

廚房

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在廚房與餐廳的開放空間中，你可以品嚐復古的餘韻，以及最為現代的風味。俐落的廚房系統櫃，以及中島廚房流理台，搭配上復古的磁磚地板，宛如時空交錯下的美好。

壁爐區

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圓形的地毯，圓球椅、藤椅以及整修過的古典壁爐，讓這個家人能夠齊聚一堂，閒話家常的空間特別溫馨典雅。

走廊

VIVIENDA TRAVESSERA, The Room Studio The Room Studio 殖民地風玄關、階梯與走廊
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走廊這個容易被人忽略的空間，其實可以是吸引目光的主角。看那圓頂的天花板，以及舊建築的美麗線條，在重新整修後，嶄新的面貌是多麼地優雅而高貴。

浴室

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浴室應該是這個公寓中，最為現代的空間了。採用有不同色階的深灰色磁磚，讓人能夠平靜地享受沐浴時光。

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