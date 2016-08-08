巴塞隆納公寓:融合現代與古典的雅緻生活

我們的專家 MERITXELL RIBÉ 精心地將位在巴塞隆納的寬敞舊公寓，打造成屋主夢想中的家。你可以看到這個老建築的新生命以現代混和古典的元素，編織出雅緻的設計。老壁爐、雙門、磚石等，都是老建築留下的痕跡，然而與現代的家具以及佈置結合後，散發出一種難以言喻的典雅魅力。