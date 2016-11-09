挑高住宅: 享受隱密又開放的明亮生活

生活空間中最重要的便是能引進風與光的窗戶了!當家中的通風以及採光良好，人的身心都自然地輕快起來。
今天要介紹由來自 ALTS DESIGN OFFICE 的專家們所設計的挑高住宅，專家們不僅在內部設計了大窗戶，讓光與微風注入，在外觀上還確保了現代人最重視的隱私感。
這個住宅身處於房子林立的住宅區中，其簡單的灰色外牆既低調又有質感。最特別的設計便是房子有兩個開口，然而房子的入口並沒有面向正面的開口，這就是設計師利用角度的差異，確保室內隱私的絕妙手法。開口的十字木頭柱，也像相框一樣，為簡約的灰色外牆帶來一絲溫暖與色彩。
房子側面的開口對著大片的落地窗，落地窗的外面則是休憩的最佳場所 – 木頭的露臺。你可以發現雖然入口的設計頗為隱密，但是露臺的空間能滿足屋主想要呼吸戶外空氣的渴望。
這個家最吸引人的，無非就是其減少壓迫感的挑高設計了。漆面混凝土的灰色地板與任何家具都能百搭，白色的壁面更能反射更多的光線。在這樣的空間裡，只需要以些許植物加以點綴，便是能讓人愜意生活的美好設計。
你可以發現設計師善加利用樓梯下的空間，將之打造成有展示功能的儲物櫃，屋主在用餐的時候，還能一邊欣賞一些珍貴的收藏，也可以引導與客人的對話。
利用不同的地板建材，就能輕易地劃分出不同的生活區塊。從餐廳的混凝土地板到客廳空間的木頭地板，你可以輕易地感受到不同的氣氛，卻又不會覺得空間被束縛著。與室內完美連結的露臺空間，對於想要在戶外招待客人的屋主來說，是非常便利的動線設計。
木頭的材質也被使用在浴室中，然而不同於其他生活空間的是，讓人在盥洗時間能夠感到清涼爽快的白色磚牆以及鏡面下的藍色磁磚。
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