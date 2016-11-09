挑高住宅: 享受隱密又開放的明亮生活

生活空間中最重要的便是能引進風與光的窗戶了!當家中的通風以及採光良好，人的身心都自然地輕快起來。

今天要介紹由來自 ALTS DESIGN OFFICE 的專家們所設計的挑高住宅，專家們不僅在內部設計了大窗戶，讓光與微風注入，在外觀上還確保了現代人最重視的隱私感。