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向輕熟女致敬: 那些你夢想中的家

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
HOUSE IN THE CORNER, Alex Gasca, architects. Alex Gasca, architects. 客廳
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對我們來說，輕熟女並不需要膚淺地以年紀定義。輕熟女是那些揮別了懵懂無知，為了取悅他人而打扮自己的年紀，走入一個尚未完全成熟世故，卻漸漸深入挖掘自己，展現真實本色的美好階段。

根據我們的調查，這樣的輕熟女們夢想中的家，最好有大片的窗戶、木頭的素材，充滿現代感卻又不失溫度。今天的點子簿要向所有台灣的輕熟女們致敬，展示你們夢想中的家。

“我仍渴望浪漫”

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雖然比起少女們，輕熟女已因一些人生的淬煉而變得實際，但是對於仍然有浪漫情懷的輕熟女來說，飄逸的輕質地窗簾、淡粉色的舒適雙人沙發、粉嫩色系的咖啡桌、讓浪漫黃光在空間蔓延的垂吊式燈具，以及反面向鋪設的箭頭形狀的木頭地板，都能滿足內心深處仍是十足小女人的輕熟女們。

Living Spaces, ERC ERC 客廳
ERC

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ERC
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一幅象徵女人心的大型畫作也可以增添浪漫氣息。

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VINTAGENCY
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更直接簡單地，讓遍地開花吧! 粉紫色系的鮮花能讓家中的浪漫氣息瞬間飆升。

我心不安於室

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你是內心有些騷包的輕熟女嗎?喜歡多彩的顏色，不同的圖樣，以及不尋常的裝飾手法?

如果想要追求有質感的與眾不同，最簡單的方式便是選擇一個亮色系的大型家具，讓你的居家空間有個亮點，卻又能符合你所要的品味生活。

Vivienda Sta. Caterina. Vivir junto al mercado., Egue y Seta Egue y Seta 客廳
Egue y Seta

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密集的圖樣磁磚，也能在簡約的家具與色調中顯現你的創意。

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將壁面漆上大膽的顏色，是實惠的的裝修方法。

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或是在牆面上掛上你最喜愛的收藏，展現你的嗜好。

我心如止水

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你是喜歡輕柔中性色，以及簡約設計的輕熟女嗎? 

米白與白色是最為安全的選擇，不論是壁面、家具或是地毯，你可以選擇不同色階的白，這樣家中才不會過於死白、缺乏層次。而我們雖然能理解你追求極簡的心態，但是選擇一個能作為亮點的家飾品，可以展現你的內在並非單色系。

Buhardilla zona Malasaña, Madrid 2015, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño 客廳
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例如這張圖與下圖，亮色或是有圖樣的抱枕，能夠讓你的輕熟女空間潔白卻不無聊。

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A Space To Relax In House Envy 客廳
House Envy

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藤質的座椅也可以為白色的空間加溫。

我心崇尚自然

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos 客廳
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你是喜歡沒事就去野外走走，呼吸自然空氣的輕熟女? 那不如把家中打造成散發自然氣息的空間吧! 

在家種植爬藤式的植物能夠讓你的家飄散芬多精。

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 客廳
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

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除了種植不同的植物，在家中設置吊椅也可以讓你有在戶外探險的錯覺。

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados 客廳
Helô Marques Associados

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種植物還不夠，那就掛上你最鍾情的樹木的大型圖片吧!

Apartamento en Malasaña, CARLA GARCÍA CARLA GARCÍA 客廳
CARLA GARCÍA

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如果有個能夠呼吸室外空氣的陽台，那更是再完美不過。

我心住著老靈魂

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雖然輕熟女喜歡帶有現代感的居家設計，但萬一你內心中其實住著一個喜歡復古懷舊風情的老靈魂呢?

最好的方式就是搭配現代感與復古的家具與家飾品。例如選用現代風的沙發，但配上古典味的水晶吊燈，這樣你就可以一次滿足你的現代與老靈魂。

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古典設計的咖啡桌也是不錯的選擇。

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更簡單第，擺放古董相框，以及復古小木盒。

我心宛若鋼鐵人

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The Goort

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The Goort
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你其實不那麼喜歡太過女人味的風格，內心其實頗為強悍，但其實也偶有脆弱的時刻?

將木頭地板與柔和的淺灰沙發搭配鐵製的燈具或是階梯，能夠展現你強悍與柔情的兩種面貌。

Loft Bagnolet, Lise Compain Lise Compain 客廳
Lise Compain

Lise Compain
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像這樣的鐵框的男子氣概不會太強，又可以顯現你不好欺負的一面。

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或是一張鐵製的個性推車沙發床，呈現你的個性美。

這些我們精心為輕熟女們挑選的圖片，是否有觸動你的心呢?忘記說，輕熟女的另一個魅力便是說做就做的執行力，所以事不宜遲，現在就開始動手打造你的夢想中的家吧!

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你是哪一款的輕熟女?而這些房間有觸動你心嗎?快留言根我們分享吧!

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