向輕熟女致敬: 那些你夢想中的家

對我們來說，輕熟女並不需要膚淺地以年紀定義。輕熟女是那些揮別了懵懂無知，為了取悅他人而打扮自己的年紀，走入一個尚未完全成熟世故，卻漸漸深入挖掘自己，展現真實本色的美好階段。

根據我們的調查，這樣的輕熟女們夢想中的家，最好有大片的窗戶、木頭的素材，充滿現代感卻又不失溫度。今天的點子簿要向所有台灣的輕熟女們致敬，展示你們夢想中的家。