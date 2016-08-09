簡約風小公寓: 米白基調，翻玩幾何圖樣

從廚房往外看，兩個大窗戶帶來了充分的自然光，窗前的景色一覽無遺。設計師再度告訴我們，如何用小裝飾品點亮整個空間，看看這些以不同高度懸掛在天花板上的亮綠色摺紙燈籠，是不是給予人清新的感受，卻又不會過於搶風頭?

由於這間公寓面積不大，因此設計師選用可折疊的吧檯桌，為室內爭奪更寬敞的空間。