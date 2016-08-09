簡約風小公寓: 米白基調，翻玩幾何圖樣

米白色能讓你輕易地聯想到簡約的風格，但你應該很難想像，鮮豔色彩的幾何圖樣能在不喧賓奪主的情況下，與簡約設計共存。
今天的點子簿要帶你看的，便是以米白色為基調的簡約風小公寓，在擅長翻玩色彩與幾何圖樣的達人們的巧手打造下，這間公寓多了點趣味，卻依舊維持其簡單柔和的風采。
不管是地板、牆面或是廚房系統櫃，很明顯的，柔和中性是這間房間的主色調。像是畫布一樣的米白色讓設計師能大膽地添加有畫龍點睛效果的亮橘色燈飾。而這個家也使用了石頭與木頭等舒適且溫馨的素材，讓人一進門就感到溫暖自在。
雖然這個公寓面積只有 10 坪左右，但你可以看到設計師沒有犧牲任何一個生活的空間，也因此客廳與臥室之間沒有任何的隔間，而是斜放沙發，藉此巧妙地隔出客廳與臥室。為了讓睡覺的場所能夠稍有隱私，設計師選擇在床鋪旁擺放了一個開放的展示架，除了有裝飾與收納功能外，也可以讓進門的客人不會正面直擊屋主的睡床。
從廚房往外看，兩個大窗戶帶來了充分的自然光，窗前的景色一覽無遺。設計師再度告訴我們，如何用小裝飾品點亮整個空間，看看這些以不同高度懸掛在天花板上的亮綠色摺紙燈籠，是不是給予人清新的感受，卻又不會過於搶風頭?
由於這間公寓面積不大，因此設計師選用可折疊的吧檯桌，為室內爭奪更寬敞的空間。
這面牆是這間公寓裡最有玩心的區域。設計師在白色的壁面上漆上了淡綠色的幾何圖形，由於油漆的色調偏粉嫩，因此依舊能維持公寓的柔和色調。
從這個角度你可以看到，不同高度的燈具散落在這間公寓的各個角落。由於每個燈具的高度不一，因此可以讓光線延伸蔓延，至於廚房的空間則使用白光，除了可以劃分休息與烹飪的空間外，也可以更方便屋主在廚房
上工。
在讓屋主能放鬆休息的臥室中，不論是牆面或是寢具的顏色都以中色系為主。幾何圖形與墨綠色系的抱枕則成為臥室的焦點。
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