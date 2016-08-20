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無藩籬好日子: 突破隔間束縛的自在生活

Yungshun Lee Yungshun Lee
Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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現代人制式的生活過慣了，在居家的空間上總是習慣區隔出廚房、臥室、客廳、院子… … 等等區塊，然後用牆壁扎實牢靠地把這些空間隔開，接著就在這些小空間的窄門間來回穿梭，作著生活這件功課。我們已經習慣被牆壁區隔，冰冷的牆讓人感受不到媽媽在廚房做菜的溫柔；厚重的牆讓人無法在客廳沙發上享受院子裡的閒適。仔細想想，我們真的只能靠這一堵堵的牆來區隔出生活機能嗎?

天空就是屋頂

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Hungaro Decor

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少了磚瓦的阻隔，坐在客廳視線向上的延伸居然可以是無限，變化的藍天白雲甚至夜晚的滿天星斗都成為了天花板的裝飾。除了開闊的視野，這空間的採光更是無從挑剔。

客廳就是院子

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設計師 Hungaro e Berton 利用植栽將客廳與庭院作了巧妙的結合，少了牆壁的區隔，可以一眼看透廚房與餐廳。少了穿梭窄門的緊張感，在這裡自然而然就想放慢步調，倒杯沁涼的啤酒坐在餐桌就可以享受庭園景緻跟日光浴，生活不就該多點這樣的閒適。

要隔也要隔出大空間

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一開門，客廳、院子、廚房、餐廳盡入眼底。白色色調的運用讓人加強了戶外視野的延伸感，以落地窗的方式區隔出戶外的空間，除了保持了視感上空間的延續，也強化了室內空間的採光。

所有角落都是客廳的一部分

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以客廳為本體，挑高的上方空間製造出樓中樓層次感，利用大片玻璃製造出空間區隔及視野延伸。這樣的設計有種大型交誼廳的概念，與朋友或家人住在這裡想必很能夠加深彼此的情誼。

大窗簾代替大牆壁

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos 餐廳
Estudio Sespede Arquitectos

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使用落地窗及窗簾取代傳統的牆壁門框，除了有效區隔出室內空間與戶外庭園，更能進一步強化室內空間的採光。而且大型窗簾的使用，更易使人將視線向上延展，感受這挑高的客廳空間。

延伸閱讀: 7 種分隔開放式空間的絕招

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