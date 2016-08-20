無藩籬好日子: 突破隔間束縛的自在生活

現代人制式的生活過慣了，在居家的空間上總是習慣區隔出廚房、臥室、客廳、院子… … 等等區塊，然後用牆壁扎實牢靠地把這些空間隔開，接著就在這些小空間的窄門間來回穿梭，作著生活這件功課。我們已經習慣被牆壁區隔，冰冷的牆讓人感受不到媽媽在廚房做菜的溫柔；厚重的牆讓人無法在客廳沙發上享受院子裡的閒適。仔細想想，我們真的只能靠這一堵堵的牆來區隔出生活機能嗎?