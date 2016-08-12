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10 坪小公寓:美好的磚牆與尋寶似的閣樓設計

Genie Chien Genie Chien
30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto 房子
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這間面積僅有 10 坪的小公寓，是由米蘭建築師 Cristina Meschi 所設計，它獲得了來自各界的讚譽，也出現在許多設計和建築雜誌的頁面上。僅管空間是如此有限，但在建築師完善的規劃下，設計出極其賞心悅目，又具備多功能的住家。

看過她的作品，不禁讓人想換掉大而無當的房子，轉而選擇這種輕巧的設計。現在就讓我們一起走進這間 10 坪的小公寓吧!

​閣樓床

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Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto

你沒看錯，這間公寓的床鋪就是如此隱密地設置在夾層上！因為有限的地板空間太寶貴了，這張架空的閣樓床於是被放到夾層上，居高臨下，不僅可以讓睡覺的空間更為隱密，也能給屋主一種在家尋寶的冒險感。

特色建材

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Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
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美麗的紅磚和外露的水泥編織出的美好，是這間小公寓最令人印象深刻的一面。

光滑的白色牆面與粗糙斑駁的磚牆，兩種強烈的對比與衝突，讓這間小公寓更為獨特。

​夾層床位的設計

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Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
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放置床舖的夾層是由芯片板所製成，表面故意留下許多粗糙的紋理。上床時必須爬上一架線條俐落的鋼梯，梯子則架在灰色混凝土的牆壁上。

閣樓床下的生活空間裡，採用的傢俱都是造型簡單且優雅。充滿北歐魅力和精湛的工藝，都是讓這間公寓散發現代卻又典雅氣息的關鍵。

​起居空間

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Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
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整面的紅色磚牆設計，與白色沙發構成明快的對比。有如一件精巧的藝術品的暗紅色設計師小几，為房間增色不少。

隱藏在磚牆背後的是一個小巧的廚房，與其他空間完美連結，卻又擁有適當的距離。現在，就讓我們來一窺究竟。

​廚房

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Cristina Meschi Architetto

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廚房是如此簡約現代。白色無把手櫥櫃與不銹鋼板搭配，為這個空間添加了些許工業設計氛圍。

牆上隱藏著大面積的櫥櫃，讓屋主可以將所有的廚房用品收納起來，維持畫面的整潔感。

​浴室

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Cristina Meschi Architetto

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我們最後拜訪的一站是浴室，從地板到天花板的馬賽克磁磚，形成相當療癒的視覺觀感！磁磚選用同一色系，讓圖案成為主角。

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