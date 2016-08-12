10 坪小公寓:美好的磚牆與尋寶似的閣樓設計

這間面積僅有 10 坪的小公寓，是由米蘭建築師 Cristina Meschi 所設計，它獲得了來自各界的讚譽，也出現在許多設計和建築雜誌的頁面上。僅管空間是如此有限，但在建築師完善的規劃下，設計出極其賞心悅目，又具備多功能的住家。

看過她的作品，不禁讓人想換掉大而無當的房子，轉而選擇這種輕巧的設計。現在就讓我們一起走進這間 10 坪的小公寓吧!