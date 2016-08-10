你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

木材裝飾住家的 9 種簡單訣竅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

木材是被廣泛使用的居家裝飾素材，適應力超強的它充滿自然的風味，可以為不同風格的家帶來更深層的溫度。今天的點子簿就要告訴你如何使用木材裝飾你的家，你可以看到被使用在家具、燈具、階梯、牆面、裝飾品中的不同設計，並從中擷取靈感。

1. 演繹高雅

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka 浴室
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

在這張圖中，你可以看到木頭能成功演繹高雅的風格。中性色階並且精緻的木頭家具，能夠與奢華感的其他衛浴設備共存於同一個空間，維持高貴的風格，卻又不會過於流氣。

2. 木頭燈具

Sub & Add, Marty Häuser AG Marty Häuser AG 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Marty Häuser AG

Marty Häuser AG
Marty Häuser AG
Marty Häuser AG

木頭製的燈具並非常見的家飾品，也因此更為獨特。圖中這種簍空的木頭燈具風格獨具，還淡化了混凝土天花板與牆面的冰冷。

3. 壁爐用的木材

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

可以放進壁爐燒火的木材，簡單地放在壁爐的兩端，不經意地成為牆面的裝飾品，這也就是適應力超強的木材的魅力。

4.木頭階梯

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

讓人感到家的溫度的木頭階梯像是告訴著你，歡迎你前往二樓的空間。我們建議你選用消音的木材，減低室內的噪音。

5. 大面積使用木材

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design 客廳
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

如果你住在城市中，卻十分渴望住在大自然中的木屋，那不妨大範圍地使用木頭吧。不論是牆壁或是家具，你只需要選擇不同色階的木材，就可以讓你的家有不同的層次。

6. 木頭隔間

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

瞧瞧在這以石材為主的空間中，光是一扇木頭的隔間，就可以讓居家環境加溫，減低冰冷的疏離感。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 木頭座椅

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

木頭座椅能讓你坐下休息時，感受到一股暖意。如果你選用處理完善的木頭家具，這些家具能夠使用許久。

8.牆壁木頭面板

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

在牆壁使用木頭面板能夠提升你的客廳空間的質感。如果你選擇像圖中這種紋路的木材的話，你可以在家就能感受原始的森林。

9. 木頭地板

Harbour Green, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited 客廳室
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

最後，也是最基本的，家家戶戶皆愛用的木頭地板。雖然說木頭地板是非常常見的，但是你選擇的色系以及材質，都可以決定你室內的氛圍。記得一定要請經驗豐富的設計師施工達人幫你規劃鋪地板，這樣子你才能擁有完美的木頭地板。

延伸閱讀: 8 間風格迥異、採用木質地板的溫馨客廳

地中海與北歐的對話: 簡約設計結合度假感的家
木頭也是你最喜歡的素材嗎?留言告訴我們吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了