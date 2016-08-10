木材裝飾住家的 9 種簡單訣竅

木材是被廣泛使用的居家裝飾素材，適應力超強的它充滿自然的風味，可以為不同風格的家帶來更深層的溫度。今天的點子簿就要告訴你如何使用木材裝飾你的家，你可以看到被使用在家具、燈具、階梯、牆面、裝飾品中的不同設計，並從中擷取靈感。
在這張圖中，你可以看到木頭能成功演繹高雅的風格。中性色階並且精緻的木頭家具，能夠與奢華感的其他衛浴設備共存於同一個空間，維持高貴的風格，卻又不會過於流氣。
木頭製的燈具並非常見的家飾品，也因此更為獨特。圖中這種簍空的木頭燈具風格獨具，還淡化了混凝土天花板與牆面的冰冷。
如果你住在城市中，卻十分渴望住在大自然中的木屋，那不妨大範圍地使用木頭吧。不論是牆壁或是家具，你只需要選擇不同色階的木材，就可以讓你的家有不同的層次。
瞧瞧在這以石材為主的空間中，光是一扇木頭的隔間，就可以讓居家環境加溫，減低冰冷的疏離感。
木頭座椅能讓你坐下休息時，感受到一股暖意。如果你選用處理完善的木頭家具，這些家具能夠使用許久。
最後，也是最基本的，家家戶戶皆愛用的木頭地板。雖然說木頭地板是非常常見的，但是你選擇的色系以及材質，都可以決定你室內的氛圍。記得一定要請經驗豐富的設計師與施工達人幫你規劃鋪地板，這樣子你才能擁有完美的木頭地板。
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