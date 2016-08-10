木材裝飾住家的 9 種簡單訣竅

最後，也是最基本的，家家戶戶皆愛用的木頭地板。雖然說木頭地板是非常常見的，但是你選擇的色系以及材質，都可以決定你室內的氛圍。記得一定要請經驗豐富的設計師與施工達人幫你規劃鋪地板，這樣子你才能擁有完美的木頭地板。

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