小坪數公寓：反映香港精神的精練設計

香港這個國際的大都會，享有的居住空間比台北更為狹小。因此今天的點子簿要介紹的，面積約 15 坪的小坪數公寓，在香港已經算是頗為奢侈的寬敞住家。
設計師們在這間小坪數公寓中，一展香港人精練的個性，功能性強的設計，能滿足在都會叢林中戰鬥的現代人的生活需求。
現在就讓我們踏進這被高樓圍繞的公寓吧！
你是否可以看到，這個公寓的入口處設置了灰色的嵌入型櫥櫃呢？這樣與壁面結合的設計能夠節省不少的空間，並且將所有的雜物移除於視線所及之處。
除了入口處，就連長餐桌的下方也有大面積的儲藏空間，真的是絲毫不浪費可用的每個角落。
灰色的現代化廚房系統櫃，是否很符合香港這大都市的風格呢？大面積的系統櫃方便屋主將所有的鍋具與餐盤都收納起來，一點也不會雜亂無章。面向廚房的餐桌設計，更能方便屋主往返廚房與餐桌之間。
想必你應該清楚，如果家中面積不大，那千萬不能用厚實的牆面或大型家具分隔生活區塊。在這間公寓裡，設計師利用擺放沙發，不着痕跡地隔出前往房間的走道。
在客廳的空間中，我們可以看到更大面積的嵌入式牆面收納櫃。沒有門的櫃子可以當成展示架使用，擺放所有屋主引以為傲的收藏品。
在這間公寓中，柔和的色調使居住的人感到舒服自在。對於生活在香港這種步調極快的城市中的人來說，如果能有個讓人盡情放鬆的家，是非常美好的事情。設計師們雖然將公寓設計得現代時尚，卻不忘採用中性的色調，配上溫暖的黃光，營造出宜人的生活空間。
小坪數居家生活的延伸閱讀：