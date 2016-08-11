小坪數公寓：反映香港精神的精練設計

香港這個國際的大都會，享有的居住空間比台北更為狹小。因此今天的點子簿要介紹的，面積約 15 坪的小坪數公寓，在香港已經算是頗為奢侈的寬敞住家。

設計師們在這間小坪數公寓中，一展香港人精練的個性，功能性強的設計，能滿足在都會叢林中戰鬥的現代人的生活需求。

現在就讓我們踏進這被高樓圍繞的公寓吧！