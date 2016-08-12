奢華住宅：享受名人般的時尚居家生活

來自巴西的建築團隊精心設計了像是好萊塢電影中出現的奢華住宅。位於里約熱內盧，這個風格絕佳的建築專案，美麗的雙層結構讓大家一見便傾心不已。

這棟建築最特別之處，是擁有一身光燦的白色。外觀和內部裝潢運用同一色系，創造出時尚的家居生活。潔淨的白色空間與現代風格的設計，就是這間奢華住宅的魅力！