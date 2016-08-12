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奢華住宅：享受名人般的時尚居家生活

Genie Chien Genie Chien
Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES 泳池
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來自巴西的建築團隊精心設計了像是好萊塢電影中出現的奢華住宅。位於里約熱內盧，這個風格絕佳的建築專案，美麗的雙層結構讓大家一見便傾心不已。

這棟建築最特別之處，是擁有一身光燦的白色。外觀和內部裝潢運用同一色系，創造出時尚的家居生活。潔淨的白色空間與現代風格的設計，就是這間奢華住宅的魅力！

像是電影明星的家

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

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從對街欣賞它的外觀，立刻就會被它的造型所吸引！這棟建築物採用獨特的現代化風格，幾何型設計、白色牆壁和大片窗戶、交錯的木條和磚塊架構出完美的結構。

前方的花園栽種了熱帶的植物，像是熱情地邀請訪客們入內。

​無盡的歡娛

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES 泳池
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繞到房子後面，眼前出現驚喜！這是一座清晰如鏡的游泳池，池底舖著鮮豔的藍色瓷磚，增添一股地中海的沁涼風情。

旁邊的木造甲板讓人可以放鬆地享受日光浴。建物的二樓裝置了透明玻璃欄杆，屋主在陽台上也能跟在底下的游泳池和娛樂區的人們互動。

​戶外休閒區

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES 泳池
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泳池的另一側，是好萊塢電影會出現的池畔休閒區。它座落於泳池淺水域的一端，當你一離開水面，立刻可以到此休息，也可以請親朋好友在此開派對！

寧靜的空間

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES 衛浴浴缸與淋浴設備
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

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在這處私人隱秘空間裡，明亮清潔的外觀，營造出簡約寧靜的氣氛，與房屋時尚的設計相互搭襯。

這個家庭浴室以白色為主調，讓人在更衣沐浴時得以完全放鬆。裡頭擺放的異國情調鮮花，為浴室加添柔和的色彩。在忙碌整天之後，你一定很想藏身於此，徹底放鬆！

​奢華的戶外空間

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES 陽台、門廊與露臺 家具
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從酒吧區延伸出來，是一處更大的娛樂區塊。在走廊上，你可以盡情地舉辦各種戶外娛樂活動。大型餐廳可容納 10 人的座位，讓賓主得以盡興玩樂！

酒吧和餐飲區之間，我們還發現一座木材燃燒爐和冰櫃，讓這處戶外娛樂區更為奢華完美！

​戶外酒吧

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES 陽台、門廊與露臺 家具
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泳池一旁，還有一處功能齊全的戶外酒吧區。空間佈置採用灰色調，搭配吧台檯面和酒吧椅腿的木質元素，也與門廊的木樑結構互為呼應。

酒吧櫃檯上垂掛著吊燈，深夜派對時分，柔軟的燈光照明可增添雅致的氣氛。

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