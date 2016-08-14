鄉村小別墅：蠟黃老翁化身為白淨書生

來自 Brown + Brown 的建築師這次不為他人，親自為自己的鄉村小別墅進行改造的大工程。建築師重新規劃了內部的格局，藉此打造出開放式且散發現代感的生活空間。

改造後的生活空間不僅明亮潔淨，各個房間也無間隙地與彼此相連。雖然這間鄉村小別墅展示了全新的面貌，但是建築師保留了其古典與傳統的魅力，尤其是那以木材生火，迷人的壁爐。

現在就讓我們欣賞這美好的變身吧！