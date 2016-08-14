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鄉村小別墅：蠟黃老翁化身為白淨書生

蕭伊欣 蕭伊欣
homify 餐廳
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來自 Brown + Brown 建築師這次不為他人，親自為自己的鄉村小別墅進行改造的大工程。建築師重新規劃了內部的格局，藉此打造出開放式且散發現代感的生活空間。

改造後的生活空間不僅明亮潔淨，各個房間也無間隙地與彼此相連。雖然這間鄉村小別墅展示了全新的面貌，但是建築師保留了其古典與傳統的魅力，尤其是那以木材生火，迷人的壁爐。

現在就讓我們欣賞這美好的變身吧！

外觀

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Heath Cottage Exterior

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這種傳統的外觀在蘇格蘭的 Aberdeen 小鎮十分常見，建築師保留其原始的樣貌，將其修復地較為新穎與現代。例如重新粉刷的門以及鋪設木頭地板的露臺，都是品味獨具的小細節。

改造前：廚房

BEFORE homify 廚房
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BEFORE

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改造前的廚房，昏黃的燈光以及散落四處的物品，讓人無法想像這是間讓人度假放鬆的別墅。雖然木頭材質可以給人溫馨的感受，但像這樣大面積的木頭廚房流理台與櫥櫃，似乎反而讓空間過於擁擠。

改造後：廚房

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Heath Cottage Kitchen / Dining

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呼，改造後的廚房，既有傳統的美感，又有現代風的明亮度。以白色磁磚砌成的牆面與能反射光的地板，都讓人更想待在廚房這個空間，享受烹飪的時光。

改造前：餐廳

BEFORE homify 廚房
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BEFORE

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改造前的餐廳讓人覺得吃飯似乎不是一種享受，碎花的壁紙更讓人感覺到歲月的痕跡。

改造後：餐廳

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Heath Cottage Dining Area

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改造後的餐廳，白色的長桌椅及復古的椅子，讓人期待用餐的時間。與廚房之間沒有隔間的設計，也讓屋主能輕鬆地將烹調好的食物擺放在餐桌上，並且可以同時與來訪的客人閒話家常。

改造前：客廳

BEFORE homify 客廳
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BEFORE

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改造前的客廳燈光昏黃，沒有任何特別出彩的設計，似乎浪費了那迷人的壁爐。

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改造後：客廳

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Heath Cottage Living Room

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美麗的壁爐成為改造後的客廳中的主角，並且溫暖了坐在沙發上的人們。充足的自然光灑進大面積的落地窗，一掃改造前的寂寥感。

改造前：浴室

BEFORE homify 浴室
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BEFORE

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改造前的浴室其實算是中規中矩，但是較低的天花板讓人感覺有些窒息，空氣也不甚流通。

改造後：浴室

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Heath Cottage Bathroom

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利用屋頂的斜面，浴室天花板的高度相對提升。除了小窗外，天窗的設計也讓浴室的通風與採光比改造前更為優秀。風格獨具的磁磚地板，也比改造前那毫無特色的木頭地板現代許多。

改造完的鄉村小別墅，讓人好期待下次前往鄉下度假的日子！

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