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混凝土建築：外星人入境般的奇幻空間

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider 房子
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你也是喜歡冒險，不愛尋常設計的人嗎？那麼今天這個由 BRANDLHUBER+ EMDE, SCHNEIDER 所精心設計的混凝土建築，絕對是最適合你的奇幻空間。

這個混凝土建築其實是傑出的建築師 Arno Brandlhuber 的作品，也是他本人的房子。棲身在柏林附近的波茲坦的這個建築曾是面積約 1660 的內衣工廠，其極簡、可持續性且低成本的特性非常符合 Brandlhuber 本人的美學理念。

Brandlhuber 在 2012 年買下這個建築，除了窗戶之外，他沒有改變任何架構。現在就讓我們來瞧瞧這個如同外星人一般的建築吧！

外星人的眼睛

0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider 房子
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider

別緊張，這棟建築並沒有被炸過。這些像是被轟炸過的窗戶，其實是 Brandlhuber 與他的搭檔以大錘子親手敲出的創意之作。這樣不尋常的外觀，似乎像是隱身在自然中的鬼屋。

窗外的風景

0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider 客廳
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider

這樣的畫面，是否也讓你感到震驚呢？當你一眼望向這個灰色的室內空間時，你應該會覺得，這跟浪漫兩字根本八桿子打不著吧？！

你可以看到，室內完全沒有牆面阻隔，極簡風的家具與混凝土的建材更是完美地結合在一起。

白白白

0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider 臥室
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider

與剛才的畫面相反，一片白的臥室空間簡單中卻意外地散發浪漫風格。位在一樓的臥室以玻璃牆與其他的空間分隔，大片的飄逸窗簾環繞著床鋪，如夢似幻。

除了野牛皮地毯以及床鋪外，這個空間內唯一的裝飾品便是嵌入混凝土地板，由 Gregor Hildebrandt 所設計的'Holzimitationsparkett'。其特殊的樹脂材料拼成的反射的表面，是這個極簡的空間中的一大亮點。

壁爐

0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider 客廳
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider

混凝土的壁爐為臥室創造出舒適溫馨的氣氛，同時還是維持極簡的風格。這個建築最神奇的地方就是，當戶外的溫度下降時，會自動供暖。

畫面中的混凝土階梯將帶你來到能享受 360 度湖景的露臺，而在壁爐的右手邊則是…

廚房與餐廳

0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider 廚房
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider
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… 廚房！這像是與建築融合的廚房流理台堪稱極簡之最！輕薄的窗簾可以分隔餐廳與廚房的空間，但身處這兩個區塊的人還是可以與彼此對話。

這個畫面中另外一個不得不注意的亮點就是由 Rudolph Schwarz 所設計，來自科隆的一間教堂中的青銅丙烯酸燈。

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