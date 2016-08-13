混凝土建築：外星人入境般的奇幻空間

你也是喜歡冒險，不愛尋常設計的人嗎？那麼今天這個由 BRANDLHUBER+ EMDE, SCHNEIDER 所精心設計的混凝土建築，絕對是最適合你的奇幻空間。

這個混凝土建築其實是傑出的建築師 Arno Brandlhuber 的作品，也是他本人的房子。棲身在柏林附近的波茲坦的這個建築曾是面積約 1660 的內衣工廠，其極簡、可持續性且低成本的特性非常符合 Brandlhuber 本人的美學理念。

Brandlhuber 在 2012 年買下這個建築，除了窗戶之外，他沒有改變任何架構。現在就讓我們來瞧瞧這個如同外星人一般的建築吧！