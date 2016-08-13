別緻公寓：搶救家徒四壁的居家困境

如果你想打造小巧迷人的現代居家生活的話，那麼這間從家徒四壁變身成為別緻公寓的翻新專案絕對能帶給你源源不絕的靈感與希望。來自 Alizée Dassonville | Architecture 的創意團隊發揮所長，將老舊的公寓改建成人見人愛的別緻公寓。翻新後的空間不僅整潔明亮，還處處可見精緻的擺設與設計。

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