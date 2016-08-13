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別緻公寓：搶救家徒四壁的居家困境

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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如果你想打造小巧迷人的現代居家生活的話，那麼這間從家徒四壁變身成為別緻公寓的翻新專案絕對能帶給你源源不絕的靈感與希望。來自 Alizée Dassonville | Architecture創意團隊發揮所長，將老舊的公寓改建成人見人愛的別緻公寓。翻新後的空間不僅整潔明亮，還處處可見精緻的擺設與設計。

現在就讓我們一起一探究竟吧！

改造前：真的是家徒四壁

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Alizée Dassonville | architecture

Alizée Dassonville | architecture
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改造前的牆壁已經老舊不堪，地板也需要完全打掉重新整理。在整修期間，建築師大膽地架設了短階梯，讓格局更有趣。

改造前：狀態不佳的牆面

Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture 現代風玄關、走廊與階梯
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牆面的狀態似乎真的需要大幅度的翻新，並且與收納結合。至於要如何有品味地達成這目標，就要看我們建築師的功力了！

改造後：簡直是氣質美人

Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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瞧瞧這明亮、現代而時尚的客廳，舒服到讓人一坐下屁股就黏住了。小巧的咖啡桌，精緻的木頭展示置物架、潔白的簡約書桌、灰色的大沙發、簍空的特殊鐵製燈具，無不讓人讚嘆設計師的細膩與品味。

改造後：現代的廚房

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有大面積嵌入式收納櫃的廚房既新穎又具備許多功能。兼具吧臺與早餐桌身份的灰色長桌在上方的圓燈泡吊燈的照射下更顯亮眼，牆面的壁面展示櫃那特別的形體則是這簡約的空間中的亮點。

改造後：潔白的浴室

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這間潔白的浴室的最大亮點無非就是宛如一體成型、與牆面連結的浴缸。也許是木頭的洗臉台下的櫥櫃以及沒有多餘設計的關係，這個極簡風格的寬敞浴室，奇妙地散發着日系的風味。

改造後：凹槽式的床頭收納

Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture 臥室
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亮橘色的凹槽式床頭收納，是白色臥室中吸引眾人注目的主角。比地面還要高許多的床舖下方，設置了許多的隱藏置物櫃。屋主可以將所有不常用的物品丟進置物櫃中，維持這潔白空間的整齊劃一感。

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