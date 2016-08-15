驚豔馬德里：兼具開放感與隱密性的豪華住家

位於西班牙馬德里有這麼一個家，寬敞明亮，充溢著自然光，還擁有一座美麗的花園。柔和的色調和豪華的建材完美融合，創造出令人驚豔的豪華生活空間！

令人驚訝的是，設計師巧妙地將編織女性魅力和男性氣概兩種截然不同的性格，當這些元素相互作用，竟產生了令人耳目一新的氛圍，賦予這處住宅獨一無二的個性之美。現在就一起來參觀！