驚豔馬德里：兼具開放感與隱密性的豪華住家

位於西班牙馬德里有這麼一個家，寬敞明亮，充溢著自然光，還擁有一座美麗的花園。柔和的色調和豪華的建材完美融合，創造出令人驚豔的豪華生活空間！
令人驚訝的是，設計師巧妙地將編織女性魅力和男性氣概兩種截然不同的性格，當這些元素相互作用，竟產生了令人耳目一新的氛圍，賦予這處住宅獨一無二的個性之美。現在就一起來參觀！
在這裡，我們可以看到以玻璃為外牆的一樓平面層，從室內便可透視外部的景觀。滑動式的門讓內外空間無縫接軌，視覺毫無阻礙，可以直接欣賞到陽臺和花園美景。
它的內外部裝潢都採用粉彩色調，柔軟微妙的顏色搭配，營造出家特有的溫馨氣氛。
現代化建築設計主張拋開屋子內的隔間，將實體隔牆拆除，讓起居空間的動線更為流暢。但在這個半開放式的設計中，卻在中心的位置加了一道牆，區隔室內的空間。
設計師使用由 Tarimas De Autor 所打造的實木地板，質樸的外觀令人稱賞不已！
不同高低的地板設計，讓家中有不同的層次，也是區隔生活空間的方法。日常使用的客廳和閱讀空間，被分成兩個分隔區塊，彼此獨立不相連，但只要一跨步，就進入另一個空間。
地板上的絨毯在兩個空間裡相互呼應，房間裡的傢俱和藝術品呈現出極為雅致的風格，暖色系運用讓人忍不住想宅在家裡！
位於住宅上層的這間臥室，擁有傾斜的天窗設計。沒有高牆阻隔，自然光可以透窗而入，為房間帶來明亮的觀感。
由於空間不大，所有傢俱和必需品也都採簡約路線，少了多餘的奢華，卻增加了休憩時的舒適感受。
這處開放式衣櫃與浴室，展現出絕對奢華風！在這裡，你擁有足够的空間來儲放衣服，可以盡情享受換裝的樂趣，直到你滿意鏡子裡的自己。
空間裡擺放了全套傢俱和照明設備，所有細節一項不缺。換裝不再只是匆匆出門前的例行性工作，而成為生活中真正的享受。
浴室的設計充滿了男性化的陽剛氣息。淋浴間以黑色為主調，無縫玻璃牆讓視覺顯得開闊不封閉。
材質的搭配是另一項引人注目的焦點。自色的洗手台、木質的地板和植物箱，與不銹鋼器皿和諧地編織出美好的畫面，堪稱是設計師的神來之筆。
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