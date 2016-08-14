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焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (8 月 14 日)

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Pensão Agricola, atelier Rua - Arquitectos atelier Rua - Arquitectos 房子
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又到了與大家分享本週的點子簿之最的時間了。這週的你們似乎鍾情於各種不同的翻修奇蹟，以及奢華的氣派住宅。

在週日美好的早晨，不如就讓我們看看本週的焦點排行榜，進而為接下來的居家生活規劃更多點子吧!

喔! 那美麗的後花園

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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位於英國 Hackney 的這間老房子的後花園既冰冷又毫無生命力，然而在建築師們的強力拯救下，不僅後花園重生了，屋主也開始能在室內呼吸更清新美好的空氣。

你忘記整修前後花園那悲慘的面貌嗎?趕快溫習一下吧:老屋翻新: 缺乏光的家化身喧囂中的世外桃源

像是名人擁有的奢華住宅

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
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在點子簿奢華住宅：享受名人般的時尚居家生活中，我們帶你見識了只在好萊塢電影中出現的氣派住宅。這個建築從外觀就氣宇非凡，而內部的奢華感更不輸給它的門面。

如果你喜歡奢華且氣派的風格，那麼你一定要參考這本點子簿。

時尚?搞錯了吧!

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

我想當讀者們看見這本點子簿的標題 - 現代時尚小公寓: 米蘭破舊老屋翻身記時，應該心中都充滿了許多懷疑。這樣的老房子，能夠跟時尚畫得上邊嗎?

如果你還沒看過這個翻新專案的成果的話，那絕對要見識一下設計師的驚人功力。

農舍的大翻身

Pensão Agricola, atelier Rua - Arquitectos atelier Rua - Arquitectos 房子
atelier Rua – Arquitectos

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這本點子簿介紹的老農舍，在翻修前幾乎就像是鬼屋一樣。然而在建築師的規劃下，老農舍不僅維持著傳統的質樸之美，還增添了現代簡約的風味。

想要複習一下這個翻新奇蹟嗎?快瞧瞧: 老屋翻新：葡萄牙農舍變身質樸美感小屋

在家中尋寶

30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto 房子
Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
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點子簿10 坪小公寓:美好的磚牆與尋寶似的閣樓設計的設計師突破了小面積的限制，進而打造出充滿趣味的簡約空間。這個專案非常適合住在擁擠的台灣的你們，趕快看看這本點子簿找靈感吧!

向輕熟女致敬: 那些你夢想中的家
你最喜歡本週的哪本點子簿呢，快留言告訴我們吧!

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