焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (8 月 14 日)

又到了與大家分享本週的點子簿之最的時間了。這週的你們似乎鍾情於各種不同的翻修奇蹟，以及奢華的氣派住宅。
在週日美好的早晨，不如就讓我們看看本週的焦點排行榜，進而為接下來的居家生活規劃更多點子吧!
位於英國 Hackney 的這間老房子的後花園既冰冷又毫無生命力，然而在建築師們的強力拯救下，不僅後花園重生了，屋主也開始能在室內呼吸更清新美好的空氣。
你忘記整修前後花園那悲慘的面貌嗎?趕快溫習一下吧:老屋翻新: 缺乏光的家化身喧囂中的世外桃源
在點子簿奢華住宅：享受名人般的時尚居家生活中，我們帶你見識了只在好萊塢電影中出現的氣派住宅。這個建築從外觀就氣宇非凡，而內部的奢華感更不輸給它的門面。
如果你喜歡奢華且氣派的風格，那麼你一定要參考這本點子簿。
我想當讀者們看見這本點子簿的標題 - 現代時尚小公寓: 米蘭破舊老屋翻身記時，應該心中都充滿了許多懷疑。這樣的老房子，能夠跟時尚畫得上邊嗎?
如果你還沒看過這個翻新專案的成果的話，那絕對要見識一下設計師的驚人功力。
這本點子簿介紹的老農舍，在翻修前幾乎就像是鬼屋一樣。然而在建築師的規劃下，老農舍不僅維持著傳統的質樸之美，還增添了現代簡約的風味。
想要複習一下這個翻新奇蹟嗎?快瞧瞧: 老屋翻新：葡萄牙農舍變身質樸美感小屋
點子簿10 坪小公寓:美好的磚牆與尋寶似的閣樓設計的設計師突破了小面積的限制，進而打造出充滿趣味的簡約空間。這個專案非常適合住在擁擠的台灣的你們，趕快看看這本點子簿找靈感吧!