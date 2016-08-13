小套房式住宅：單房空間也能時尚又舒適

一個空間要做到同時能涵蓋臥室、客廳、用餐空間、有時還得是書房的功能，如何以巧妙的配置助於角色發揮便十分關鍵。例如現在介紹的這間住宅，就以一片隔間將空間做出很好的分割。

外面的餐桌椅緊靠著半邊隔間牆與另一個牆面形成的角落空間，有效空出周圍走道。為了減少閉塞感，隔間牆漆上了全白色，然而，牆上的木頭邊框和深淺不一的木磚幾何拼貼讓這個用餐空間一點也不無聊。隔間牆的另外一面是能讓人閒適度過居家時光的起居和電腦使用空間，而在照片裡看不到的沙發後方是再度以一道玻璃隔間分隔出的“臥室”。如此一來，就算所有空間都緊緊相鄰，還是能在不同區域間切換心情模式。