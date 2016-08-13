小套房式住宅：單房空間也能時尚又舒適

大家對於只有一房空間的住宅覺得如何呢？其實只要配置得當，加上些巧思，小套房也能夠既舒服又有設計感喔！這次我們的創意點子簿收集了些看了就很想住進去的一房空間設計，讓小套房一族的大家也能夠被激發靈感，感受麻雀雖小，五臟俱全的驚人魅力！！
一個空間要做到同時能涵蓋臥室、客廳、用餐空間、有時還得是書房的功能，如何以巧妙的配置助於角色發揮便十分關鍵。例如現在介紹的這間住宅，就以一片隔間將空間做出很好的分割。
外面的餐桌椅緊靠著半邊隔間牆與另一個牆面形成的角落空間，有效空出周圍走道。為了減少閉塞感，隔間牆漆上了全白色，然而，牆上的木頭邊框和深淺不一的木磚幾何拼貼讓這個用餐空間一點也不無聊。隔間牆的另外一面是能讓人閒適度過居家時光的起居和電腦使用空間，而在照片裡看不到的沙發後方是再度以一道玻璃隔間分隔出的“臥室”。如此一來，就算所有空間都緊緊相鄰，還是能在不同區域間切換心情模式。
你是不是也常常希望房間沒有多餘的雜物，盡可能擁有寬一點的空間呢？這在現實當中確實有些難度，但也因此，一個能把四散的雜物收納好的架子在居家空間中相對擔負起重要使命。如果能找到一個適當的置物架，它不僅可以同時擁有收納、隔間功能，也不會減低房間裡的開放感。例如這裡選擇的置物架，以作工雅致的木頭支架連接白色底板，沒有前後側板的阻擋，穿透式的設計和舒服的配色讓這個架子本身也成為一種不制限空間的擺設。
一些小技巧往往能夠幫我們把空間使用處理得更精簡。現在介紹的這個住家是室內設計師 Géraldine Laferté 的作品，在僅僅 18 平米大小的套房裡，他在牆壁上隱藏了有趣的機關。架上梯子後，把角落沙發上方的箱型木板一拉下來，出現的是一套床鋪，而另一面牆面上也設置了許多內嵌式的儲物櫃，不但充分利用空間讓他更具舒適性，也可以把雜物通通藏起來。
一房配置的住家雖然讓整個空間看似開放性十足，但是當客人來家裡作客的時候，總會有點公私空間無法做區隔的顧慮。這個由蘆田暢人建築設計事務所負責，位於元浅草的住家，針對這樣子的困擾提出了一個很不錯的折衷方式！他們利用大片木頭欄柵隔出空間區塊，這樣子的隔牆因為仍有大量的空隙，若隱若現，不會造成視野上過度的遮蔽，而木頭素材本身恰能在工業風的居家設計中無違和感的完美融入。
在房屋類型中，也有那種房間整體面積不大但是天花板特別挑高型的公寓對吧？！這樣的住宅我們其實可以好好利用它的高度來玩出一些花樣，譬如，創造出一個閣樓空間當成睡覺的地方！雖說如果是租賃來的房間也許不太能允許過度大興土木的改造，不過若能得利於這種像是“偷來的坪數”，空間的使用就能更有彈性了！另外，把私人空間藏在一般視線範圍之外（上），就算是客人來也能保有一定程度的隱私。
如果實在是對於以牆壁或置物架等當成空間區隔的方式不甚滿意，最後還有一個方式提供大家參考！以布簾來區隔臥室和公共空間，如何呢？平常只有自己在家可以拉開布幔，自由享受空間的寬敞性，有客人來時，不論是拉上一半或是全關起來，都是比硬邦邦的隔牆更為柔軟有彈性的應對方式。在這個案例中，布幔的選擇時尚又有質感，除了功能性也有很好的裝飾作用。而緊連著布幔旁的小隔牆上挖空出的一道格窗讓兩個區塊的空間仍保有一定程度的相連性而不致於有任何阻隔壓迫感。
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