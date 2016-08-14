混搭紐約：叢林之王的頂層公寓

你對於紐約的想像是什麼呢？一棟接著一棟高聳的摩天樓、炫目的時代廣場、來自世界各地的人種，繁華、閃亮的大蘋果是你腦中的畫面嗎？那麼再試著想像住在這世界的中心，坐擁一整層的頂樓公寓，來自波士頓的設計團隊 General Assembly 把這裡打造得正好配得上紐約的響亮名號和特色，看看這個頂層公寓到底有多棒吧！
一踏進這個住宅，我們很難想像它本來是兩間公寓。廚房的部分採用了細緻的木頭櫃配上明亮的大理石檯面，溫潤又簡約。而它也不像一般的總是窩在房子的角落，這裡的廚房擁有了全世界最美麗的城市景，整片大窗戶延伸視覺、加大了空間感，料理者怎麼可能不對著窗外的紐約天際線發呆呢！
一樣在綿延的大窗旁設計了用餐的區域，漂流木感的長桌兩邊配上不同的椅子，一邊是水泥、一邊是鐵椅，這種刻意不對稱的設計讓這個角落多了點工業風的味道。充足的日光和舒服的角落特別吸引人，甚至這裡也可以是帥氣的工作場景。
混搭風是在2015年出現的風格，顧名思義就是混搭了來自各種不同風格樣貌的傢俱、配件、裝飾品，容納各種顏色、形狀和材質，但這可不代表他是混亂的，成功的混搭風是縝密的安排和想像下才能達成的奇蹟。而這個住宅就是混搭風的成功範例。
客廳的空間簡單提供了讓人好好放鬆的氛圍，大面積的木頭地板配上灰色沙發，剛開始覺得單調之際，用有強烈顏色圖案的軟配件增添活力，加上大面窗引入的光線，瞬間像從日式和風變為泰式慵懶度假風。
這群設計師的木材設計已經是具代表性的風格，我們在整個住宅中都可以看到。在樓梯間的這個角落，我們看到刷舊感的木頭地板，配上階梯的深黑、再搭上亮棕色的重直木條，不論是顏色的強弱或是幾何線條的俐落，都讓這個角落顯得不平凡。
在這個有著大膽設計的頂層公寓裡，我們看到這裡的主人睡在像樹屋一樣的高床上，被叢林圍繞著，似乎一點都不覺得奇怪了。再說了，他一俯身還可以鳥瞰整個紐約景致，是不是也想來當個都市叢林之王了？
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