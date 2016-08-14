5 間時尚小宅教你的空間增大術

這間巴賽隆納的住宅用現代感十足的燈具製造時尚感，不放任何遮蔽物的大面寬客廳，再引領視線到充滿光線的陽台，都讓這個住宅看起來明亮又寬敞。

另一件聰明的設計，是這裡用了各種不同材質的混搭營造活潑的氛圍。外露的磚牆與樸實的木紋地板形成強烈對比，在傢俱方面就選用了低調的灰、白、黑讓空間沈澱下來，再用軟配件偷偷點綴一點呼應這裡的活力。