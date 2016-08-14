5 間時尚小宅教你的空間增大術

熱鬧的都市人口眾多，高樓也多，一個人能夠擁有的房子總是不像地廣人稀的地方那樣那麼寬敞。但不論房子是大是小，都承載了屋主對於家的美好想像，用設計與裝飾讓小公寓大變身不是難事。接下來就要帶你去看看各城市的都市人們怎麼讓小空間承載他們的大夢想。
當你覺得空間不夠用時，抬頭看看天花板吧！製造一個小閣樓，當作看書空間、工作室、臥房、甚至是冥想空間也不賴，記得用能夠保持空間通透性的素材減少斷層感。就像The Sibarist Property & Homes 所做的，把閣樓變成臥室，並用玻璃做區隔，一貫的白牆也有延伸效果，而光亮的棕色木地板和階梯替這間住宅定了沈穩的主調。
空間小的時候，走極簡風總是一個聰明的做法。它讓你的住宅看起來乾淨俐落，低彩度的顏色選擇讓整個空間看起來更寬敞，並且讓光線更明亮。如果還想要多一點變化，試試看選用不同的材質搭配出不同樣貌吧！
承認吧，不管你住的是小宅還是大宅，最怕的就是收納空間不夠了，只要東西都可以收納起來，房子看起來寬敞還不容易嗎！看看這個巴黎的小公寓，很有先見之明得準備了整面牆的收納空間，同色調的牆面與淡色的地板相呼應，柔和明亮不會給人壓迫感，還給客廳一片清淨。
這間巴賽隆納的住宅用現代感十足的燈具製造時尚感，不放任何遮蔽物的大面寬客廳，再引領視線到充滿光線的陽台，都讓這個住宅看起來明亮又寬敞。
另一件聰明的設計，是這裡用了各種不同材質的混搭營造活潑的氛圍。外露的磚牆與樸實的木紋地板形成強烈對比，在傢俱方面就選用了低調的灰、白、黑讓空間沈澱下來，再用軟配件偷偷點綴一點呼應這裡的活力。
這間住宅小歸小，但厲害的室內設計師讓它有了沙發區、臥室、廚房、用餐區。玻璃隔間的臥室就不多說，重點是聰明的傢俱選用和裝飾，主要以灰、白、黑三色讓視覺感到協調、連貫，木頭桌子在全白的場域顯得更出色、品味十足，讓這間小套房變得時尚又舒適。
不要讓你的空間白費了，利用這些點子開始設計你的潛力小宅吧！
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