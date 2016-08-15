9 種收納衣服的獨特方法

你是否擁有驚人數量的衣服，然後總是苦惱著要如何將你的衣服們整理得井然有序，卻又不需要花大錢呢?
今天的點子簿為你整理了 9 種與眾不同的衣物收納方式，這些獨特的方法，其實還能讓你的衣物變成家中的展示品。
你應該不會想到用盒子收納你的衣物吧! 不常穿的衣物，以及浴巾與寢具，非常適合收在圖中這種小盒子中，既美觀又可以防灰塵。
回收使用過的物品然後再利用其實可以讓你的臥室更有特色。例如圖中這種復古的行李箱，可以當作收納各類輕薄衣物的抽屜。行李箱本身的顏色與款式，就已經是一種別具特色的設計。
如果你有一面空白的牆面，卻又苦惱著要如何裝飾它的話，不如購買幾個古董的掛鉤，設置在牆面上，就能兼具實用以及美觀的需求。
如果你的室內空間不大，不想要購買大型的閉合式衣櫃，卻又擔心衣物直接暴露在眼前，那麼利用你的布簾或是窗簾吧! 把所有的衣物全部藏在布簾後，是非常簡單實惠的收納術。
玻璃架能夠讓不清楚自己到底買了哪些衣物的人，清楚地看見自己所擁有的品項。劃分成小格子的玻璃架，也能更方便你將衣物分門別類。
不想破壞你的壁面的話，那你可以從天花板懸掛一個竿子，像商店一樣地掛上你最美麗的衣物。
古意濃的屏風除了可以提供更衣的功能外，在看不見的那一端你還能掛上許多近期常穿的衣物，是非常多用途的家飾品。
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