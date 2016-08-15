9 種收納衣服的獨特方法

你是否擁有驚人數量的衣服，然後總是苦惱著要如何將你的衣服們整理得井然有序，卻又不需要花大錢呢?

今天的點子簿為你整理了 9 種與眾不同的衣物收納方式，這些獨特的方法，其實還能讓你的衣物變成家中的展示品。