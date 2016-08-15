日系住宅: 結合傳統與現代，擁有懸浮樓梯的 37 年老宅新生命

最完美的日系住宅，無非就是保持傳統之美，卻又注入現代的風味。今天我們的點子簿就要帶你看看高齡 37 歲的日本老屋，在來自 Sway Design 的建築師施了魔法後，揮別陰暗個性，蛻變成為充滿日本現代與傳統美學的日系住宅。
現在就讓我們張大眼睛，看建築師變魔術吧!
改造前的室內空間，那讓人說不出的暗黑陰森感好似日本鬼片。房內堆積的灰塵更是讓人起雞皮疙瘩!
建築師化解暗黑系氛圍的方式，便是將房中設置天窗。從天而降的光線灑在廚房的木頭桌上，讓人能夠在用餐與烹調時，享受充足的自然光。晚上的時候，工業感的吊燈則提供這個區域溫暖的黃光。
在餐廳中，你可以見到日式傳統的美麗樑柱以及紙窗。現代感的餐桌椅，則像是把人從舊時光中拉回到現實。這個空間散發著日系的靜謐感，令人心情平和。
建築師保留了一些原有的老木柱，但是將其表面拋新。留下來的木柱不僅擔任撐起家中的重大責任，還可以提供餐廳適當的隱密性。你還可以看到牆面被重新漆成白色，玻璃窗的設計，則讓夾在中間的區域不會與被完全阻隔開來。
改造前的木頭階梯，看起來搖搖欲墜，似乎一踏上去就會崩塌。樓梯下的舊式櫥櫃感覺很有年代感，周圍的牆面也需要重新整修。
改造後像是懸浮在空中的樓梯設計讓人大吃一驚! 原本老舊的牆面全部重新裝修，粉刷成讓人感到舒服的白色，搭配上灰色系的階梯，堪稱是出色的現代日系設計。
這個老屋的翻修過程，讓我們同時感受到不同年代的美好，這樣的感受其實比購買一間全新的房屋，還要更有意義。
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