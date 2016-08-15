日系住宅: 結合傳統與現代，擁有懸浮樓梯的 37 年老宅新生命

最完美的日系住宅，無非就是保持傳統之美，卻又注入現代的風味。今天我們的點子簿就要帶你看看高齡 37 歲的日本老屋，在來自 Sway Design 的建築師施了魔法後，揮別陰暗個性，蛻變成為充滿日本現代與傳統美學的日系住宅。

現在就讓我們張大眼睛，看建築師變魔術吧!