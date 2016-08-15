西班牙度假莊園：體驗圖樣磁磚的無窮魅力

你是否曾經有類似的奇妙體驗? 你置身於某處，感覺周遭的時間是靜止的？我們今天要帶你到 Casa Josephine，在這裡你會感受到極為寧靜平和的氛圍，彷彿生命的步調也跟著緩慢了下來。

建於19 世紀的 Casa Josephine 曾經是個住家，並於 2007 年在設計師的巧手設計下改造成一間溫馨典雅的民宿，裡面配備一應俱全，非常適合家庭和朋友們來此度期。這間民宿座落於西班牙北部的 La Rioja ，當地以葡萄園、美食及眾多景點而聞名。現在就跟我們一起來探索這間魅力獨具的度假莊園吧！