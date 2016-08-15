西班牙度假莊園：體驗圖樣磁磚的無窮魅力

你是否曾經有類似的奇妙體驗? 你置身於某處，感覺周遭的時間是靜止的？我們今天要帶你到 Casa Josephine，在這裡你會感受到極為寧靜平和的氛圍，彷彿生命的步調也跟著緩慢了下來。
建於19 世紀的 Casa Josephine 曾經是個住家，並於 2007 年在設計師的巧手設計下改造成一間溫馨典雅的民宿，裡面配備一應俱全，非常適合家庭和朋友們來此度期。這間民宿座落於西班牙北部的 La Rioja ，當地以葡萄園、美食及眾多景點而聞名。現在就跟我們一起來探索這間魅力獨具的度假莊園吧！
Casa Josephine 位於一個小村莊內，保留著 19 世紀後期的建築特色。經過修復，恢復了原始的外觀及粉牆，木框正門和植被覆蓋的外觀，充分流露出鄉村的田園風格。
2007 年被收購時，此處是一片廢墟，但設計師認為它擁有極大的改造可能性，於是親自動手施工，艱辛而緩慢地改造它。內庭和樓梯舖設上精緻的磁磚，並搭配上精心挑選的盆栽植物，光是這連結不同樓層的區域就已讓人目不轉睛。
這間民宿的裝潢設計採用混搭風格，亮點是舖設了圖樣磁磚地板。每個房間都有不同的設計和顏色，賦予它們鮮明的個性之美。質樸且古典的傢俱和斑駁感的表面，散發的魅力令人無法抗拒。
這個餐廳採用中性顏色，突顯溫馨優雅的環境。上了白漆的木質桌椅，營造出舒適的室內氛圍。米色的窗簾和陶瓷壁飾，也都為這個用餐環境增添了優雅的特色。
這間民宿內有多個裝潢各異的房間。現在看到的這間房間採用中性色彩為主調，質樸的木製傢俱、色彩明豔的沙發，陳設在玻璃櫃及木桌上的裝飾品，都為空間帶來一種寧靜的度假氣氛。在此度假，很可能會忘了回程的時間。
照片中這個臥室採用柔和的粉嫩色系，輔以諸多裝飾品，例如繪畫、色彩鮮豔的植物和花瓶、舒適感的抱枕等，營造出家的溫馨感。如此令人難以抗拒的魅力，堪稱民宿裝潢的佳作。
看更多溫馨住宅專案: