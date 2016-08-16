一個平凡的陽臺的驚人變身

為什麼會讓一個陽臺變成這模樣？它擁有極大的潛力，可以打造成理想中的秘密基地！但現在看起來卻是如此單調又乏味。

特別是這些塑膠製的傢俱，有可能是因為主人預算有限，只好買些廉價品來充數，結果讓一個好好的陽台淪為如此寂寥的景象。