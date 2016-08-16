一個平凡的陽臺的驚人變身

擁有陽臺空間的住家，遠勝過僅有豪華裝潢的房子，但如果不用心打理，結果只是糟蹋了一個珍貴的休憩空間。今天要介紹的整修專案，就是把一個被浪費掉的室外小空間，整理成時尚又明亮的陽台。經過設計師的神奇改造，你一定會愛上這樣的夢幻天堂，現在就一起來參觀！
白色的牆面其實不算太壞，但是缺乏裝潢卻是一大敗筆。
從陽台上看出去，前方是座充滿綠意的花園，如果能把陽台打點得像樣一點，應該可以坐在這裡好好欣賞眼前美景吧！
為什麼會讓一個陽臺變成這模樣？它擁有極大的潛力，可以打造成理想中的秘密基地！但現在看起來卻是如此單調又乏味。
特別是這些塑膠製的傢俱，有可能是因為主人預算有限，只好買些廉價品來充數，結果讓一個好好的陽台淪為如此寂寥的景象。
室內設計師的點子簡直太神奇了！超級可愛的傢俱，各種鮮明的色彩，以及漂亮的室外照明裝置，將這個小小的戶外空間妝點成人見人羨的秘密花園！
在陽台上栽植花草，更增添了視覺美學，堪稱設計上一大巧思。
整個畫面充滿了夏日的喜悅！五顏六色的花盆、可愛的圖案和多彩的傢俱，和陽光明媚的陽臺形成絕配。白色的牆壁被保留了下來，中性的色調格外令人激賞。
這裡唯一缺少的便是一個書架，或許還缺個迷你小冰箱。如果這些都備齊了，大概沒人想進室內了！
刷上一層新漆，栽上鮮花綠草，鮮明的橙色讓這個陽臺和周遭無趣的鄰居相比，顯得如此可愛迷人！
站在樓下仰望，你大概會很希望主人出現邀你上樓吧？
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