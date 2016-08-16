窄面住宅: 紅磚與木頭天花板的迷人組合

「人不可貌相，海水不可斗量」，這句諺語套用到今天 homify 360° 的專案，最是恰當不過。座落於西班牙巴賽隆納，這座被其他住宅包夾，身型嬌小的城市小公寓，粉嫩的外表看起來低調卻很迷人，而與外觀天差地遠的內部的用色與設計，是出乎意料的驚喜。
現在就讓我們步入這間公寓，欣賞設計師的傑作吧!
這間住宅的外觀很簡約，海藍色的油漆讓人感到輕鬆愉悅，低調的設計，更讓人猜不到室內的裝潢。
登堂入室後，我們看到一個非常寬敞的開放式格局，客廳、餐廳、廚房全都存在於一樓的空間裡。令人嘆為觀止的是，設計師沒有使用隔間，而是利用不同的壁面顏色與材質，“標記”出不同的生活空間。
紅磚牆面的廚房以及餐廳，與以白色水泥牆的明亮客廳空間，形成完美的對比。
相較於客廳嶄新且潔白的牆面，餐廳／廚房空間裡那保留原汁原味的木樑天花板和裸露的磚塊吐露著歷史的記憶，散發另一種魅力。天花板的高度不會構成壓迫感，在這個空間裡作菜料理，感覺一定非常棒！
寬敞且開放的廚房，帶點質樸的風格中卻又流露出獨特的時尚風情。
不銹鋼材質為這個烹飪空間注入現代感，白色檯面十分寬廣，讓作菜時更為得心應手。
上樓之後，眼前出現這個家庭辦公室。它不僅使用了與樓下空間同款的美麗建材，還特別開了一扇天窗，讓自然光穿過質樸的天花板，流洩進書房來。
表面淨白的辦公桌和儲物區讓這個空間顯得非常專業整潔，倘若能在這裡工作，效率一定倍增。
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