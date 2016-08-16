窄面住宅: 紅磚與木頭天花板的迷人組合

登堂入室後，我們看到一個非常寬敞的開放式格局，客廳、餐廳、廚房全都存在於一樓的空間裡。令人嘆為觀止的是，設計師沒有使用隔間，而是利用不同的壁面顏色與材質，“標記”出不同的生活空間。

紅磚牆面的廚房以及餐廳，與以白色水泥牆的明亮客廳空間，形成完美的對比。