聖保羅仲夏日：被樹木環繞的橙色別墅

誰不喜歡偶爾遠離塵囂，前往鄉村享受寧靜的自然生活呢？今天的點子簿要帶喜歡在早晨被鳥兒們叫醒的你到聖保羅的郊區，欣賞那被樹木環繞的橙色別墅。
室內建築師 Celia Orlandi 的巧手讓這間別墅渾身散發著濃厚的巴西熱力，我們深信你的心一定會被這隱藏的珍寶擄獲。懷疑嗎？那快往下看吧！
橙色的外觀，讓這間別墅即使被樹木環繞著，也能讓人一眼看到。黑色的窗戶與門框，與橙色的壁面、石頭的階梯形成完美的對比。屋頂的煙囪讓人不禁驚覺，這才是真正的度假生活啊。
在這張圖片中，我們可以更清楚地看到這個專案所使用的色系 – 水綠、白與陶土上的橘。主要的材質則包含木材、磚、石、金屬和玻璃。
別墅入口的玻璃窗則提供室內的人們全景與光線，這也是使用大面積的玻璃還能不失田園風情的好方法。
玻璃窗的設計讓餐廳與廚房沐浴在充足的自然光中，也像是把風景用相框框起來一般。竹簾的屋頂是實惠又環保的設計，像是蔬果般，地板的鮮紅、紫與黃則帶人回歸自然。
除了地板之外，爐灶、牆壁以及天花板也採用鮮豔的顏色，支撐屋頂與玻璃的則是黑色的鐵架。這些鐵架不只對別墅的架構有很大的作用，還能與明亮的色彩們產生絕佳的對比。
接著我們要來到別墅中最溫馨的角落 – 客廳。這個空間以中性色系為主，讓自然光能夠在室內蔓延。古典的壁爐則錦上添花，讓已經十分舒適的客廳增添一絲高雅的氣質。
喜歡閱讀的你，應該夢想過擁有一個這樣的閱讀區塊吧? 窄長的窗戶擷取了戶外的美景，光是簡單地擺上桌椅，放置蘭花的盆栽，這就是個讓人能夠靜下心來看本好書的地方。
在這個適合睡午覺的區域，不規則石頭的地板完全就是人們期待中的鄉村風格。設計師利用粉嫩以及中性的色系，例如粉綠以及紫羅蘭色，還有一些裝飾小物，成功地讓臥室以及浴室散發浪漫的風情。
最後，也是最引人稱羨的，能夠欣賞水庫與樹木景緻的泳池。想像在游泳後，躺在木頭的躺椅上欣賞眼前的好風光，似乎是人生中最奢侈的美好。
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