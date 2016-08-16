聖保羅仲夏日：被樹木環繞的橙色別墅

誰不喜歡偶爾遠離塵囂，前往鄉村享受寧靜的自然生活呢？今天的點子簿要帶喜歡在早晨被鳥兒們叫醒的你到聖保羅的郊區，欣賞那被樹木環繞的橙色別墅。

室內建築師 Celia Orlandi 的巧手讓這間別墅渾身散發著濃厚的巴西熱力，我們深信你的心一定會被這隱藏的珍寶擄獲。懷疑嗎？那快往下看吧！