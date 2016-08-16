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聖保羅仲夏日：被樹木環繞的橙色別墅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte 泳池 砂岩 Blue
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誰不喜歡偶爾遠離塵囂，前往鄉村享受寧靜的自然生活呢？今天的點子簿要帶喜歡在早晨被鳥兒們叫醒的你到聖保羅的郊區，欣賞那被樹木環繞的橙色別墅。

室內建築師 Celia Orlandi 的巧手讓這間別墅渾身散發著濃厚的巴西熱力，我們深信你的心一定會被這隱藏的珍寶擄獲。懷疑嗎？那快往下看吧！

夢幻的位置

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte 房子 鐵/鋼 Orange
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

橙色的外觀，讓這間別墅即使被樹木環繞著，也能讓人一眼看到。黑色的窗戶與門框，與橙色的壁面、石頭的階梯形成完美的對比。屋頂的煙囪讓人不禁驚覺，這才是真正的度假生活啊。

外觀細節

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte 房子 石器 Orange
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

在這張圖片中，我們可以更清楚地看到這個專案所使用的色系 – 水綠、白與陶土上的橘。主要的材質則包含木材、磚、石、金屬和玻璃。

別墅入口的玻璃窗則提供室內的人們全景與光線，這也是使用大面積的玻璃還能不失田園風情的好方法。

自然系設計

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte 溫室 金屬 Yellow
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

玻璃窗的設計讓餐廳與廚房沐浴在充足的自然光中，也像是把風景用相框框起來一般。竹簾的屋頂是實惠又環保的設計，像是蔬果般，地板的鮮紅、紫與黃則帶人回歸自然。

繽紛的廚房

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte 廚房 磚塊 Red
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

除了地板之外，爐灶、牆壁以及天花板也採用鮮豔的顏色，支撐屋頂與玻璃的則是黑色的鐵架。這些鐵架不只對別墅的架構有很大的作用，還能與明亮的色彩們產生絕佳的對比。

客廳

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte 客廳 磚塊 Amber/Gold
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

接著我們要來到別墅中最溫馨的角落 – 客廳。這個空間以中性色系為主，讓自然光能夠在室內蔓延。古典的壁爐則錦上添花，讓已經十分舒適的客廳增添一絲高雅的氣質。

閱讀角落

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte 客廳 複合木地板 White
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

喜歡閱讀的你，應該夢想過擁有一個這樣的閱讀區塊吧? 窄長的窗戶擷取了戶外的美景，光是簡單地擺上桌椅，放置蘭花的盆栽，這就是個讓人能夠靜下心來看本好書的地方。

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浪漫的小歇區

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte 臥室 磚塊 Amber/Gold
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

在這個適合睡午覺的區域，不規則石頭的地板完全就是人們期待中的鄉村風格。設計師利用粉嫩以及中性的色系，例如粉綠以及紫羅蘭色，還有一些裝飾小物，成功地讓臥室以及浴室散發浪漫的風情。

水與陽光

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte 泳池 砂岩 Blue
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

最後，也是最引人稱羨的，能夠欣賞水庫與樹木景緻的泳池。想像在游泳後，躺在木頭的躺椅上欣賞眼前的好風光，似乎是人生中最奢侈的美好。

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