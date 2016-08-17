明亮小套房: 暗黑夢靨變身夢幻地中海

有人說，馬德里是個天堂，但事實上這個都市的重度污染也是舉世聞名。在這個城市裡，許多人都居住在狹窄的空間裡，但有個暗黑系的 10 坪住家，卻很幸運地經由 Nimú Equipo de diseño 室內建築師團隊改造，化身成一處明亮舒適的地中海風情套房。
當你看完這個專案後，你會了解不論是何種格局的房子，只要善用裝潢細節和想像力，就能創造出奇蹟。
現在就一起來參觀！
這個位於古老建築裡的小公寓，面積僅有 10 坪。由於格局複雜、裝潢老舊，使得房子空間似乎比它實際的面積還來得狹窄。廚房就是一個例子，陳舊過時的傢俱把整個空間塞得滿滿的，不僅功能差，動線也過於複雜。
重新打造後的廚房看來煥然一新！白色的牆面一半刷上白漆，一半則採用磁磚貼壁，搭配上淺綠的流理台、牆上簡約的照明設備，以及掛架上的盆栽，整個視覺變得明亮！
餐廳的位置與廚房緊密相連。設計師在此添加了一座長凳，多彩的盤碟和椅上的靠枕，為這個空間抹上亮麗的色彩。天花板上的木條和直立的長柱，讓白色空間變得更生動有趣。望著這片白牆，你一定很想掛上一些美麗的圖片、電影海報和小飾品，隨著心情變化出不同的風景。
住在這裡，心情大概會非常低落吧。暗沈的色調，和改造前的廚房相似。壞掉的壁爐、過時的室內設計，如果有朋友來訪，也絕對不敢邀人進入這個屋裡。
原先黑暗的房間已變得明亮燦爛！設計師將空間打通，讓客廳與臥室相連，並且採用了諸多裝飾細節，像是色彩柔和的蝴蝶椅、沙發上柔軟的抱枕，以及個性化的木樑等等。畫作、鮮花和小飾品，更為這個生活空間添加了溫馨感受。
延續白色的主調，設計師在此揮灑更多的創意。牆上有趣的野生動物裝飾品，和木樑、床上方格被組及枕頭，構成和諧的畫面。床邊小几和靠牆的長凳，除了讓生活更便利外，也為房間增色不少。
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