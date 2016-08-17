明亮小套房: 暗黑夢靨變身夢幻地中海

有人說，馬德里是個天堂，但事實上這個都市的重度污染也是舉世聞名。在這個城市裡，許多人都居住在狹窄的空間裡，但有個暗黑系的 10 坪住家，卻很幸運地經由 Nimú Equipo de diseño 室內建築師團隊改造，化身成一處明亮舒適的地中海風情套房。

當你看完這個專案後，你會了解不論是何種格局的房子，只要善用裝潢細節和想像力，就能創造出奇蹟。

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