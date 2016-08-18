8 個適合小面積住宅的床鋪

結束忙碌的一天後，大家都需要能夠放鬆的床舖，讓頭腦和身體充電。然而如果想要讓小公寓的室內美觀，住起來舒適又便利，必須跳脫傳統框架構思。

今天我們要參觀一些功能性超強，並且適合小面積住宅的床舖。與傳統睡床不同的是，這些床舖都是架在比地面還高的平台上，不僅具有時尚感，還提供更多的功能性。現在就一起來參觀！