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8 個適合小面積住宅的床鋪

Genie Chien Genie Chien
Black-and-white stuido flat in Hong Kong, Zip Interiors Ltd Zip Interiors Ltd
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結束忙碌的一天後，大家都需要能夠放鬆的床舖，讓頭腦和身體充電。然而如果想要讓小公寓的室內美觀，住起來舒適又便利，必須跳脫傳統框架構思。

今天我們要參觀一些功能性超強，並且適合小面積住宅的床舖。與傳統睡床不同的是，這些床舖都是架在比地面還高的平台上，不僅具有時尚感，還提供更多的功能性。現在就一起來參觀！

​1. 極致奢華風

Black-and-white stuido flat in Hong Kong, Zip Interiors Ltd Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

這個令人難以置信的套房位於都市的市中心。它擁有極具創意的廚房，結合造型優雅的睡眠平臺，絕對是我們榜單上的第一名！

​2. 節省空間風格

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio 臥室 White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

住在小公寓裏的你，一定很想盡可能利用有限空間。這款超強設計，讓你能把書籍雜物都整理得井井有條，符合整潔、時尚的雙重要求！

​3. 強調隱私型

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

為了讓使用者擁有一些隱私感，設計師採用了一道透明牆壁，讓空間看來半開放，卻又帶些寧靜隱私氛圍，適合與室友分享房間者使用。

​4. 東方豪華型

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design 臥室
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

這個走東方風格的房間將豪華兩字詮釋得淋漓盡致。放置床舖的日系味道平台相當寬大，上面的豪奢型床墊讓人能一夜好眠。

​5. 休閒風

Haruki's apartment, The Goort The Goort 臥室
The Goort

The Goort
The Goort
The Goort

如果你個性隨性，想要比較輕鬆的風格，這個床就是專為你而設計。它有著木頭柔和的色調，眼睛一看，整個人就跟著放鬆了！

6. 舞台風格

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS 臥室
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

這個平台帶有舞台效果，運用照明設備點亮了空間。晚上的時候，當燈光照射在別緻的木造地板和白色隔板上時，能讓睡覺的空間不灰暗。

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​7. 時髦混搭風

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects 臥室
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

這款時髦的設計和小巧的臥室相當搭襯。封閉的空間裡，設在平臺上的座位和儲物箱櫃，讓住客享有生活上極大的效率和便利性。

​8. 臥室結合浴室

Hotel ShiZen, Luis Vegas Luis Vegas 臥室
Luis Vegas

Luis Vegas
Luis Vegas
Luis Vegas

最後來參觀這處令人難以置信的豪華設計。在這個房間裡，臥榻是設在一個高起的平台上，旁邊緊鄰著一個華麗麗的浴池。人生至此，夫復何求呢？

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