8 個適合小面積住宅的床鋪

結束忙碌的一天後，大家都需要能夠放鬆的床舖，讓頭腦和身體充電。然而如果想要讓小公寓的室內美觀，住起來舒適又便利，必須跳脫傳統框架構思。
今天我們要參觀一些功能性超強，並且適合小面積住宅的床舖。與傳統睡床不同的是，這些床舖都是架在比地面還高的平台上，不僅具有時尚感，還提供更多的功能性。現在就一起來參觀！
這個令人難以置信的套房位於都市的市中心。它擁有極具創意的廚房，結合造型優雅的睡眠平臺，絕對是我們榜單上的第一名！
住在小公寓裏的你，一定很想盡可能利用有限空間。這款超強設計，讓你能把書籍雜物都整理得井井有條，符合整潔、時尚的雙重要求！
這個走東方風格的房間將豪華兩字詮釋得淋漓盡致。放置床舖的日系味道平台相當寬大，上面的豪奢型床墊讓人能一夜好眠。
這個平台帶有舞台效果，運用照明設備點亮了空間。晚上的時候，當燈光照射在別緻的木造地板和白色隔板上時，能讓睡覺的空間不灰暗。
這款時髦的設計和小巧的臥室相當搭襯。封閉的空間裡，設在平臺上的座位和儲物箱櫃，讓住客享有生活上極大的效率和便利性。
最後來參觀這處令人難以置信的豪華設計。在這個房間裡，臥榻是設在一個高起的平台上，旁邊緊鄰著一個華麗麗的浴池。人生至此，夫復何求呢？