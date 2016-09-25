牆面的顏色可以左右了房間的氣氛以及風格，一般人也許因為怕麻煩，或是不知道要如何跳出框架，因此常常將整面牆漆成同一個顏色。雖然說這樣也沒什麼不好的，但是既然牆面像是空白的畫布，那何不讓你的想像在上面奔騰呢? 這次的點子簿要帶你看看 9 種不制式的粉刷方式，有些粉刷的樣式很簡單，你自己也可以輕鬆達成，至於比較有挑戰性的樣式，你可以請專家們協助你!