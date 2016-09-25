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9 種不制式的粉刷方式

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Интерьер AK, INT2architecture INT2architecture 臥室
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牆面的顏色可以左右了房間的氣氛以及風格，一般人也許因為怕麻煩，或是不知道要如何跳出框架，因此常常將整面牆漆成同一個顏色。雖然說這樣也沒什麼不好的，但是既然牆面像是空白的畫布，那何不讓你的想像在上面奔騰呢? 這次的點子簿要帶你看看 9 種不制式的粉刷方式，有些粉刷的樣式很簡單，你自己也可以輕鬆達成，至於比較有挑戰性的樣式，你可以請專家們協助你! 

1. 立體感

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture 小臥室
INT2architecture

INT2architecture
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比起粉刷單牆面，這樣稍微往外延伸，將四個面都粉刷成綠色，讓房間更有獨特的立體感。綠色與白色所產生的對比效果也更加強烈。

2. 適度留白

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FLOATING HOMES

FLOATING HOMES
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你可以注意到深藍色的油漆並沒有全面佔領了下半部的牆面，適度的留白反而讓牆面的層次更多，而方框也變成了美麗的展示架。

3. 只漆三分之一

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Taller Estilo Arquitectura

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如果你想要嘗試一些比較不同的顏色，然而房間的牆壁面積又很寬廣，那也許你可以試試看漆上牆面的三分之一就好。這樣即使油漆的顏色很特殊，房間也不會看起來太誇張。

4. 不收邊

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不用刻意讓油漆有完美的線條，像這樣子隨意塗抹的方式，能夠為你的房間增加特色，更能真實呈現屬於你的個人魅力。

5. 方塊

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture 小臥室
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INT2architecture
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像這樣子把床鋪所擺放的區域的四個面全部漆成同一個顏色，在視覺上很有漸層的效果。當踏入床鋪的區域的時候，似乎就像走進了另外一個異想空間。

6. 為角落上色

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當房間全部都是潔淨的白的時候，有時候難免單調，那麼為小角落選擇一個亮眼的桃紅色，能夠讓房間立刻變得不一樣。

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7. 聚光燈一樣的粉刷方式

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有時候你不需要壁貼，利用粉刷就可以做出你想要的圖樣。上圖的粉刷方式，是不是讓你聯想到聚光燈打下的樣貌呢?

8. 配合家飾品

Quarto Azul, Ângela Pinheiro Home Design Ângela Pinheiro Home Design 臥室
Ângela Pinheiro Home Design

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Ângela Pinheiro Home Design
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這個牆面只是將細邊留白，跟條紋燈具以及寢具立刻完美搭配。只要在牆面上下小功夫，就能達到這樣的效果。

9. 你也可以是畢卡索

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Ana Rita Soares- Design de Interiores

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Ana Rita Soares- Design de Interiores
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充滿藝術氣息的你，可以隨手拿著油漆刷，沾上你想要的顏色，隨意塗抹在牆面上。你可以是畢卡索，將你的房間變成你的創意園地。

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