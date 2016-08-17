你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

7 種分隔開放式空間的絕招

Genie Chien Genie Chien
Loft apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des 客廳
Loading admin actions …

現代家庭偏好開放式的空間佈局，這種設計能讓一個小住家感覺寬敞、明亮又通風。但對於居住的人來說，有時不免感到動線混亂。如果生活區域裡有一些分隔，做起事來能夠較為專注。如果你想滿足這些需求，其實不一定要有室內牆壁或大型家具。你可以試試在開放式的佈局裡，劃分出視覺上的區塊。以下就來看看 7 種對應的絕招。

​1. 擺放家具位置的方式

mieszkanie w Powsinie 140mkw, INSIDEarch INSIDEarch 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
INSIDEarch

INSIDEarch
INSIDEarch
INSIDEarch

沙發的背面是非常好的區隔利器。像這樣把一張沙發與牆對齊擺放，就能自然地區隔出不同機能的活動空間，又能維持空間的開放感！

​2. 創造出空間焦點

homify 餐廳 White
homify

homify
homify
homify

開放式的空間佈局，很容易看來一片零亂。你可以為個區域打造一個焦點，讓周圍的物件環繞著它形成有組織的觀感。你可以參考這個圖片中的長桌以及燈具的擺放方式。

​3. 照明的力量

Loft apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des 客廳
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

照明是每個家庭中，區分生活領域時相當有用的元素。如照片中所示，為每個區域選擇不同的照明設備，可以達到相當不錯的效果。不佔用任何地板空間的吊燈是非常好的選項。

​4. 運用不同的牆面裝飾

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

你可能擔心把牆壁裝潢得太花俏，看起來會一片零亂。室內設計師 Eighty Two 在此為我們做了超棒的示範。如照片中所看到的，關鍵在於找到共通的線條、色系或紋理，經由巧妙的配置，讓它們融合為美妙的視覺饗宴。

​5. 運用地板來重新定義生活區塊

homify 餐廳
homify

homify
homify
homify

在這個空間裡，僅僅是在沙發下放置地毯，就完美地劃分出不同的生活空間。你可以清楚地感受到，客廳與餐廳間那無形的隔間。

​6. 利用顏色來組織傢俱

Apartamento RR, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração 客廳配件與裝飾品
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

色彩是能讓視覺聚焦的重要設計。照片中右側的紅色扶手椅和地板燈，與左側的灰色沙發及地毯，明顯區別出不同的空間。牆面上以黑白紅三色，妝點出令人驚豔的視覺美覺。

​7. 改變座位的方向

dom pasywny w Nałęczowie, INSIDEarch INSIDEarch 書房/辦公室
INSIDEarch

INSIDEarch
INSIDEarch
INSIDEarch

沙發及工作桌的方向，會對空間產生巨大的影響。想想如何擺放你的傢俱，幫它們變個方位轉個方向，就可能為自己創造出全新的生活空間感。

尋找更多節省空間的點子簿?請看: 5 間時尚小宅教你的空間增大術

17 種讓家裡更美好、簡單實惠的方法
喜歡這些聰明的方法嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了