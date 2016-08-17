7 種分隔開放式空間的絕招

現代家庭偏好開放式的空間佈局，這種設計能讓一個小住家感覺寬敞、明亮又通風。但對於居住的人來說，有時不免感到動線混亂。如果生活區域裡有一些分隔，做起事來能夠較為專注。如果你想滿足這些需求，其實不一定要有室內牆壁或大型家具。你可以試試在開放式的佈局裡，劃分出視覺上的區塊。以下就來看看 7 種對應的絕招。