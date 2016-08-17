7 種分隔開放式空間的絕招

現代家庭偏好開放式的空間佈局，這種設計能讓一個小住家感覺寬敞、明亮又通風。但對於居住的人來說，有時不免感到動線混亂。如果生活區域裡有一些分隔，做起事來能夠較為專注。如果你想滿足這些需求，其實不一定要有室內牆壁或大型家具。你可以試試在開放式的佈局裡，劃分出視覺上的區塊。以下就來看看 7 種對應的絕招。
沙發的背面是非常好的區隔利器。像這樣把一張沙發與牆對齊擺放，就能自然地區隔出不同機能的活動空間，又能維持空間的開放感！
開放式的空間佈局，很容易看來一片零亂。你可以為個區域打造一個焦點，讓周圍的物件環繞著它形成有組織的觀感。你可以參考這個圖片中的長桌以及燈具的擺放方式。
照明是每個家庭中，區分生活領域時相當有用的元素。如照片中所示，為每個區域選擇不同的照明設備，可以達到相當不錯的效果。不佔用任何地板空間的吊燈是非常好的選項。
你可能擔心把牆壁裝潢得太花俏，看起來會一片零亂。室內設計師 Eighty Two 在此為我們做了超棒的示範。如照片中所看到的，關鍵在於找到共通的線條、色系或紋理，經由巧妙的配置，讓它們融合為美妙的視覺饗宴。
色彩是能讓視覺聚焦的重要設計。照片中右側的紅色扶手椅和地板燈，與左側的灰色沙發及地毯，明顯區別出不同的空間。牆面上以黑白紅三色，妝點出令人驚豔的視覺美覺。
沙發及工作桌的方向，會對空間產生巨大的影響。想想如何擺放你的傢俱，幫它們變個方位轉個方向，就可能為自己創造出全新的生活空間感。
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