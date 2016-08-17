廚房雖然空間不大，但若是真的要大刀闊斧地整修，其實也要花上不少鈔票。如果你想要以有限的預算，讓你的廚房有個全新的面貌，那麼你可以從小細節著手。

今天的點子簿就要傳授給你 7 種用小預算點亮廚房的方法。除了請設計師操刀外，你可以參考我們的建議，讓你的廚房變得清新動人，並且還能增添不同的風格與韻味。