廚房雖然空間不大，但若是真的要大刀闊斧地整修，其實也要花上不少鈔票。如果你想要以有限的預算，讓你的廚房有個全新的面貌，那麼你可以從小細節著手。
今天的點子簿就要傳授給你 7 種用小預算點亮廚房的方法。除了請設計師操刀外，你可以參考我們的建議，讓你的廚房變得清新動人，並且還能增添不同的風格與韻味。
首先呢，看看你廚房現在的照明吧! 雖然人們不常會考慮照明設計，但其實燈泡的亮度與色調會大幅度地影響空間的氣氛。較為明亮的照明能提升你的廚房的專業度，也能讓你的烹飪時光更有效率。
投資一些引人注意的家飾品可以轉換人們對廚房其他較不美觀的區域的注意力。你可以挑選精緻時尚的餐具或是廚房用品，用小物品提升廚房的質感。
粉刷重點牆面是能讓你廚房重生、最簡單也最實惠的方式。你可以先打量你現在的廚房風格，然後選擇能襯托現在廚房家具顏色的油漆色，為你的廚房塑造獨一無二的個性。
你家中的木頭儲物櫃的門的狀態不盡人意嗎?你可以選擇拋光後再用油漆自行粉刷上色，讓它們能有不一樣的新風貌。
你非常厭惡廚房儲物櫃的門，但是又不想換掉整個儲物櫃嗎?沒關係，最輕鬆的方式就是幫你的儲物櫃裝上布簾。布簾的好處是你可以依照廚房的風格，選擇布簾的材質以及顏色，最重要的是，布簾的費用非常低廉!
當你要打造一個生活空間時，雖然節省花費是非常重要的，但是對於廚房家電以及用品來說，品質也是不可忽略的。因為長遠來看，好的品質能陪你走得長遠。比起購買容易損壞的廚房用品，投資一個品質優良的用品更為實惠。
最後一點，快點看看你的流理台吧。流理台表面的狀態能影響整個廚房視覺上的整潔度，如果你每天清洗你的流理台，但還是有許多無法去除掉的永久性污漬的話，那趕快為你的流理台表面塗上無毒面料，或是在上面放置全新的層板吧!
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