工業風公寓: 霓光燈閃耀的混凝土空間

今天要介紹的工業風公寓位在里約熱內盧。這個由建築師事務所 STUDIO RO+CA 打造的公寓非常適合單身的人或是小情侶。混凝土的牆壁與地面散發著濃厚工業風的味道，充滿設計感的家具則能擄獲年輕男女的心。
如果你喜歡工業風，卻又害怕室內氣氛過於冰冷，那你一定要參考這個洋溢著混凝土的剛硬個性卻又不失繽紛色彩的工業風公寓。
現在就讓我們走進這間公寓吧!
當你一踏進這間公寓時，你可以注意到這間公寓的架構是以混凝土為主。然而大面積的混凝土牆面與地板，成為空白畫布，也因此能完美消化亮桃紅色的沙發。躲在角落的混凝土牆面上的字母霓虹燈，閃爍的黃光以及普普的字體也為空間加溫。用幾張小凳子所組成的咖啡桌，更是仔細定眼一看會感到驚喜的出色細節。
帶著倉庫感的黑色鐵門框以及牆面與混凝土的牆面形成美好的反差。你可以看到一小部分的餐廳，感受到其簡約的設計所帶來的整潔感。一張交錯木板的餐桌以及風格獨具的椅子與抱枕，就能打造出令人食慾大振的用餐環境。
優雅的黑色禮服在女性的心中占有一席之地，而在這個廚房中，像是黑色禮服般的花崗岩廚房也飄散著淡淡的優雅。像是三角錐一樣的混凝土框架，除了能讓區分出廚房空間外，還像是個渾然天成的藝術品般。L 型的流理台設計，也能讓屋主盡情地在廚房中享受料理的樂趣。
應該大多數的人都不曾考慮過使用灰色系的油漆，然而瞧瞧這間臥室，牆面的下半部漆上了灰色油漆，卻一點也不感到灰暗。兩個小型的木頭床頭桌，也為這個偏中性風的臥室帶來來自自然的溫度。
對於熱愛工作的人來說，這樣設置在臥室中的工作間，應該是這夢幻的角落吧?
一張簡潔俐落的長桌 以及三層的置物架，就是個麻雀雖小，五臟俱全的工作間。完成當天的工作後，就能立刻跳上床睡覺，而工作間旁就是對外窗，因此在工作時也能偶爾望向窗外喘口氣。
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