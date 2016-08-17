工業風公寓: 霓光燈閃耀的混凝土空間

今天要介紹的工業風公寓位在里約熱內盧。這個由建築師事務所 STUDIO RO+CA 打造的公寓非常適合單身的人或是小情侶。混凝土的牆壁與地面散發著濃厚工業風的味道，充滿設計感的家具則能擄獲年輕男女的心。

如果你喜歡工業風，卻又害怕室內氣氛過於冰冷，那你一定要參考這個洋溢著混凝土的剛硬個性卻又不失繽紛色彩的工業風公寓。

現在就讓我們走進這間公寓吧!