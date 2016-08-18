明亮系舊式公寓: 極簡與極繁的美好相會

位於馬德里的 La Latina 是西班牙首都最時髦的地區。儘管所保留的古老建築並不多，街道格局也狹窄，但在這個地區卻有一座公寓，經過室內建築師特別設計，儼然成為一處藝術標的。它保留了許多舊式的精髓，散發出獨特的氛圍，更有濃濃的地中海氣息。現在就讓我們一起來參觀它的內部設計，感受一下這帶有古風的藝術裝潢。
起居室予人非常質樸的感覺。每件都是獨一無二的舊式傢俱，擺放在一塊，不僅不會讓人眼花撩亂，反而異常和諧，是喜歡極繁風格的人可以參考的範例。籐條座椅和木質箱櫃，賦予這個房間溫馨的氣氛。設計師巧妙地運用了花瓶、相框照片、坐墊和雕像等飾物，為視覺添上幾抹色彩，呈現出地中海特有的混搭風格。
裝滿各色封面書籍的白色書架，看起來不雜亂，反而特色獨具。書架頂端的模型船宛如舞臺上的主角，相當引人注目。地板上舖著暗紅色的地毯， L 形書桌恰如其份地佔據了房間的角落。室內陳設著許多裝飾品，每個細節都散發出主人的風格品味。
這座櫥櫃當屬這棟房子裡最特別的傢俱。櫃身的木頭色，與櫃子裡多彩的碗盤杯組相映成趣。呈放綠色植栽的編籃、明豔的向日蔡、牆上的畫作，都為這個角落增添了繽紛的色彩元素。各種顏色搭配得如此完美，令人印象深刻。
這間臥室採用白色為主色調，純白牆壁和條紋床被相互呼應，營造出適合休憩的安靜氛圍。呈放在玻璃瓶裡，以及攀爬在牆面上的綠色植物，為房間帶來清新的視覺和氣息，猶如在芬多精裡入眠。
浴室的裝潢設計也是採取相同風格。白色為背景，搭配上植物帶來的綠意。設計師在此放置了黑白色照片，和一旁懸掛的燈泡和圓形的鏡子，構成了有趣的視覺效果。
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