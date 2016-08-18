明亮系舊式公寓: 極簡與極繁的美好相會

位於馬德里的 La Latina 是西班牙首都最時髦的地區。儘管所保留的古老建築並不多，街道格局也狹窄，但在這個地區卻有一座公寓，經過室內建築師特別設計，儼然成為一處藝術標的。它保留了許多舊式的精髓，散發出獨特的氛圍，更有濃濃的地中海氣息。現在就讓我們一起來參觀它的內部設計，感受一下這帶有古風的藝術裝潢。