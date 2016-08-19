湖畔住宅: 融合自然景觀的視覺饗宴

家，是一個逃離忙碌工作的避難所，理所當然應該包含所有適合生活的元素。許多人喜歡把家裝潢成帶有鄉村氣息或復古風情的住家。在這本點子簿裡， Specht Architects 建築團隊帶我們參觀美國德州奧斯丁湖畔一個裝修專案，他們將這座建於 70 年代的住家全盤翻新，將美麗的自然景觀融入設計之中，打造出兼具現代時尚及復古風格的住家，現在就一起來欣賞！