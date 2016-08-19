湖畔住宅: 融合自然景觀的視覺饗宴

家，是一個逃離忙碌工作的避難所，理所當然應該包含所有適合生活的元素。許多人喜歡把家裝潢成帶有鄉村氣息或復古風情的住家。在這本點子簿裡， Specht Architects 建築團隊帶我們參觀美國德州奧斯丁湖畔一個裝修專案，他們將這座建於 70 年代的住家全盤翻新，將美麗的自然景觀融入設計之中，打造出兼具現代時尚及復古風格的住家，現在就一起來欣賞！
這座令人驚豔的陽臺，提供了讓人放鬆和呼吸新鮮空氣的空間，可以俯瞰底下的美麗湖泊，盡享自然風光。陽臺採用木質甲板設計，創造出溫馨舒適的氛圍。夏日傍晚時分，可與親友知己在此享受雞尾酒，來場歡樂的派對！
這間大客廳沐浴在自然光下，運用質樸及現代感的傢俱，裝潢出完美的閣樓式住家。地毯和沙發運用溫暖明豔的色彩，同時以木質地板强化舒適的觀感。落地玻璃窗和滑動門，讓人可以從室內便透視窗外美麗的湖泊，營造出遠離塵囂的出世感。
這個空間將餐廳和廚房整合為一，負責準備美味大餐的主人，不必再被隔離在廚房裡，而可以享受和親友共聚的歡聲笑語。餐桌面積相當大，可容多位客人共座。餐飲區的裝潢與客廳不同，採用了大量的玻璃和金屬元素，創造出優雅的氛圍。
這個帶有現代感的質樸廚房，空間寬敞兼具多功能。木櫃和地板創造出溫暖的分為。儲物空間規劃良好，可以擺放大量廚具和電器品。裝置有輪子的長桌將餐廳和廚房分隔開來，可作為食物料理台使用。當來客人數較多，餐桌容納不下時，只要簡單地在此添加一些椅子，你就擁有第二張餐桌！
這間超夢幻的主臥室，運用質樸的材料來增强優雅的氛圍。除了使用鐵材、玻璃和木頭來創造特有魅力外，淡綠色牆面更與戶外融為一體！帶有大型輪子的床舖，極具創新趣味，流露出另類的時尚風格！
家裡有個多餘空間時，可以打造成一處客房。當家庭聚會時間太晚，親友不方便回家時，便可提供他們便利的住宿。這間客室以中性色調裝飾，並以柔和的色彩帶出輕鬆的氣氛，簡單中兼具精緻的設計，一定能搏得賓客們的歡心！