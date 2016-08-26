裸露的藝術：舊公寓化身帶輕工業風的簡約空間

現今都市的生活型態，不外乎是公寓式住宅，簡單的一層樓包含了客廳、廚房、衛浴及臥室。這樣的設計能讓現代人有效率的處理自己的生活居住機能，但除了基本需求外，我們幾乎也都想在這樣的小空間中，讓其更有質感來獲得更大的滿足。在室內建築師 Birgit Glatzel Architektin 的設計裡，舊公寓化身成為帶有輕工業風的簡約住宅，讓人也想藉著她的創意來改造自己的居住空間。
利用木質地板及木製的傢俱，配合明亮的採光，很容易就可以在廚房營造出簡約的幸福感，在這樣的廚房裡光是切菜都有著一股鄉村風情。在此設計者也保留了上方斑駁的牆面，保留著老公寓的痕跡。
房間的地板捨棄了傳統強化的複合式地板，改用原木地板接合，搭配地毯，讓房間除了簡約感還帶有淡淡的工業風，而明亮的採光也是重要的一個環節。
房間天花板最值得一提的莫過於利用外露的電線所做的照明裝置藝術，它除了加深了房間裡所想表達的工業風，也增添了幾許時尚感呢！
設計者大膽的讓衣櫃本體消失，利用概念式的理念設計了這裸露式的掛衣空間，除了加大了地板空間，衣服本身透過這樣的方式更成為了房內裝飾的一部分。
利用裸露的牆面，垂吊的燈泡搭配酒瓶做的燈罩，簡單的就能營造出工業風。看到這裡，你是否也想試一試讓自己老舊的空間增添不同的風貌。
浴室裡的外露管線，其實只要利用大量白色的元素、明亮不複雜的色調以及良好的採光，這些不可拆卸又看起來礙眼的管線，也能化身成為浴室裡的時尚。
在我們居住許久的老舊住所內，想必一定有很多不得不的裸露線路或水管，試試依循設計者的概念，讓這些裸露也能成為你的居家藝術吧！
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