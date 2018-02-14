讓我們同居吧！兩人一房生活的空間規劃術

你是不是正以一種既期待又怕受傷害的心情，準備展開雙人同居新生活中呢？沒有個別房間的同居生活是一種學問（挑戰），即使是你儂我儂的情人關係，當你的東西總是變成他/她的東西，他/她的東西卻不知道是不是你的東西時，憋著憋著，難免會激忍成各種抓狂！
為了能讓同居生活發揮到它最大的好處、與室友相處更加順利，事先妥善區分共用及私有空間有絕對的必要性！這裡我們要提供幾個能有效避免不愉快發生的室內規劃技巧讓大家參考！
另外一個普遍對於同居生活的美好想像，想必是能夠在假日或早下班的日子，有情趣的一起做料理這件事，然而，煮婦（夫）們都知道，過小的廚房空間即使容得下二虎也不利於大展廚藝，擦撞間更有油潑刀滑的危險性。為了不讓浪漫喜劇演變成驚悚劇，盡可能擁有稍寬裕的廚房是每位料理愛好者終生在追尋的目標。
照片裡的範例是以大阪為據點的COIL松村一輝 建設計事務所經手重新改造的。在建築師補強過構造及能源節省配置等工程過後，就算是有年代的中古屋住起來也不會比新房子差。裡頭寬敞的廚房包辦了新婚夫婦幸福的日常料理時光。
就連獨居的時候也令人煩惱的收納問題，在同居生活中若是不好好面對，問題可能會升級成爭吵！兩人份的衣物散落在各個角落絕對是雙倍的心煩意亂，為了不讓這樣的情形發生，一開始就得嚴格規劃出兩人各自的收納空間。若是衣櫃空間不足，建議不妨以方便看到內容物的透明置物箱與拉帘做成簡單又能藏拙的衣物收納空間！
不管是什麼樣的工作屬性或興趣，現代人的生活不太可能完全離開電腦，因此在居住空間裡擁有能夠放置電腦的書桌也是標準配備之一。然而，與其準備一張足夠放下兩人份電腦的大書桌，homify 建議不如兩人分別可以有自己的小書桌。工作模式中桌面不知不覺變得紊亂是常有的事，分開的書桌更方便「個人造業個人擔」，免除另外一個人使用上的困擾與不便，畢竟有時事情尚未告一段落，也不方便總是不停地整理對吧！（有研究顯示越有創造力的人書桌就越亂，貿然整理也許會有抹殺好點子的風險？）
即使生活在同個空間，生活作息也不太可能完全相同。使用同一張床的好處再多，該好好睡覺的時候多半也希望能夠有良好的睡眠品質，不被干擾。然而，只要在同一張床上，一個翻身一個抓癢多少都可能會影響到枕邊人，更不用說當床是靠著牆壁擺放，腳下空間又不足時，睡在裡面的人不小心早起了還必須碾壓過枕邊人才能下得了床。建議床的擺放置能在中間，空出兩邊的走道，各自的動線，拖鞋、睡前讀物、眼鏡、茶杯等可以自己放在床旁邊，不用低聲呼求身邊人：「誒！可以幫我放一下嗎？」
除了保留各自的空間，既然都同居了當然也要充分享受相處在一起的樂趣！選購一張大小適中，能夠讓兩個人一邊吃宵夜一邊看影片的舒服沙發至關重要！有個能懶懶窩著的地方，大力甩掉白天戰戰兢兢的上班族模式，好好與同伴放鬆交談，共享愜意時光，這是同居生活光是想像就很吸引人的畫面！
當衣服和書本雜誌都有自己歸宿，地面上少了雜物也就更利於整理打掃了。畢竟是兩個人的居住空間，如果能儘量維持物品的簡單性，不過度購買不必要的東西，相信也有助於兩人的居住空間更清雅舒適。
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