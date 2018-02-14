讓我們同居吧！兩人一房生活的空間規劃術

你是不是正以一種既期待又怕受傷害的心情，準備展開雙人同居新生活中呢？沒有個別房間的同居生活是一種學問（挑戰），即使是你儂我儂的情人關係，當你的東西總是變成他/她的東西，他/她的東西卻不知道是不是你的東西時，憋著憋著，難免會激忍成各種抓狂！

為了能讓同居生活發揮到它最大的好處、與室友相處更加順利，事先妥善區分共用及私有空間有絕對的必要性！這裡我們要提供幾個能有效避免不愉快發生的室內規劃技巧讓大家參考！